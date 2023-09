Las nuevas tendencias en arquitectura y diseño llegan al ex Tiro Federal junto a Casa FOA

La muestra contará con 50 diseñadores que intervendrán 46 espacios.// Foto Victor Carreira

Participarán más de 70 expositores, diseñadores y arquitectos y más de 20 empresas de todo el país.// Foto Victor Carreira

a 39° edición de Casa FOA anticipa las tendencias y novedades del diseño, la arquitectura y la industria de la Argentina.//Foto Victor Carreira

Foto Victor Carreira

Foto Victor Carreira

Foto Victor Carreira

Foto Victor Carreira

Bajo el concepto “el diseño comunica”, la 39° edición de Casa FOA , la exposición que anticipa las tendencias y novedades del diseño, la arquitectura y la industria de la Argentina, se hará del 15 de septiembre al 16 de octubre en el exedificio del Tiro Federal, una obra emblemática de la arquitectura racionalista de los años 30, que forma parte del inédito proyecto urbanístico Parque de la Innovación en el barrio porteño de Núñez, adonde se darán cita más de 70 expositores, diseñadores y arquitectos y más de 20 empresas de todo el país.Desde el hall de ingreso hasta el "rooftop" (terraza). Por primera vez desde que fue creado, el icónico edificio, podrá ser recorrido por el público siguiendo unque, ocupando más de 4.500 metros cuadrados de una superficie total de 7.000, a través de los cuales podrán las nuevas tendencias en interiorismo y el habitar contemporáneo del hogar y la oficina.Se trata de “una oportunidad única” para recorrer el edificio ubicado en la, declaradoy que funcionó como sede de Tiro Federal hasta 2020, cuando cerró sus puertas para reabrirlas ahora, “durante los 32 días en que se extenderá esta exhibición”, explicó a Télamsobre el encuentro que esta vez se realizará en la construcción que por 1937, cuando fue inaugurada con tecnología de avanzada para la época, se convirtió en una de las más modernas de Sudamérica.“Casa FOA busca crear conciencia sobre los edificios espectaculares y emblemáticos que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestra intención es dejar una huella a lo largo de estas 39 ediciones”, agregó Malbrán.Ocurre que, una vez finalizado el evento, el ex Tiro Federal, edificio que se llamará Casa Histórica dentro del proyecto urbanístico Parque de la Innovación, funcionará como un espacio de usos mixtos con oficinas y zonas destinados a las áreas de salud y gastronomía; parte de la urbanización, un área estratégica de la ciudad que se encuentra en proceso de transformación y que combina nuevos edificios para empresas e instituciones educativas, sanitarias y tecnológicas.“La incorporación de la naturaleza, el arte como protagonista y los proyectos inmersivos donde apreciar el espacio con todos los sentidos son, sin dudas, las tendencias más notorias que identificamos en el área de diseño este año”, aseguró sobre la exhibición que invita a “reflexionar sobre las múltiples formas en que el diseño trasciende su función de proyectar objetos y espacios”.¿Cómo? Poniendo en juego lo sensorial, contando historias, provocando emociones a través del diseño. Todo el concepto de esta edición, “El diseño comunica”, tiene que ver con eso, “con lo que percibimos pero no vemos, con los mensajes implícitos en cada decisión proyectual, con el impacto visual de una creación y sus límites con el arte, con el efecto de la tecnología y lo natural versus lo artificial”.Dentro de esa, se inscriben la iluminación de los espacios y una paleta de color que en 2024 estará regida por un rosado en particular que la firma líder en pinturas decorativas de la Argentina, Alba, responsable de la diversidad de tonos que se ven en los distintos espacios de Casa FOA, llamó “Lugar de afecto”, un tono suave y sutil que busca “aportar una sensación de estabilidad y amabilidad a los ambientes de la casa y el trabajo; que cambia de tonalidad con la luz pero que siempre aporta calidez a un espacio”.Las tendencias de colores se desprenden de las tendencias mundiales que expertos internacionales de disciplinas diversas traducen a una paleta determinada, a partir del contraste de las ideas sociales, culturales y de diseño que circulan en los principales mercados del mundo.Así es que en elpuede verse, “suerte de avenida de árboles que despliega tonos ocres y tierras, junto a rojos y rosados de hojas otoñales que parecen envolver al visitante; que también podrá sentirse inmerso en una especie de caja rosa monocromática en el Living diseñado por Guadalupe Diez en el Espacio 3; una sensación que se intensifica en el Espacio 44, tapizado con una paleta rosada que se enfoca en “la vida plena” de “la mujer mayor de 60” años.El recorrido por Casa FOA es vasto, el paseo da forma a una panorámica del diseño actual que se entreteje con las presentaciones decomo Aldo y Luis Sessa, Elisa Zicarelli, María Delia Zacagnini y Mercedes Tossi, o Carla Echenique, Victoria Babnik, Mariela De Maio, Julio Oropel, José Luis Zacarías Otiñano y Angélica Campi.“Estamos felices de la calidad deque acompañan esta edición en el Parque de Innovación, un área de la Ciudad de Buenos Aires que está cambiando su fisonomía”, resaltó Malbrán sobre un plantel que invitados que incluye nombres como los de Inés Muzzio, Mercedes Nadal, Rosana Frola, Gabriela López Monzón, Carolina Feller, Melisa Herc, Carolina Scolni y Karen Tessier.Consultando respecto al contexto actual del país y el impacto que pudo haber tenido en torno a la organización de la edición 2023 de Casa FOA y sobre las expectativas que tienen para este año, Malbrán dijo que el “aporte” de este evento “es lograr el esfuerzo y apoyo de las empresas y expositores, pudiendo hacer dos ediciones en un mismo año”, aunque no aventuró qué previsiones manejan: “en la edición 2022 pasaron más de 62.000 personas por Buenos Aires y en la edición realizada en la ciudad de Córdoba en mayo pasado participaron 39.500 personas”, detalló.Laura Del Piccolo, Natalia Geci, Gabriela Pece, Candela Costas, Cristela Caviglia y Marilina Las Heras, son algunas otras expositoras que participarán del evento que podrá visitarse de lunes a domingos de 12 a 20. Las entradas pueden adquirirse online en www.casafoa.com o en boletería. La entrada seráque presenteny paraCasa FOA actualmente un punto de encuentro donde además de conocer las últimas tendencias del diseño se construyen lazos entre los diseñadores y las empresas que participan, fue creado en 1985 a beneficio de laentidad que desde 1964 promueve la investigación y la docencia en ese campo.