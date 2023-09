Cecilia Marcovich, una artista adelantada a su época

Cecilia Marcovich se dedicó al arte hasta sus últimos días. (Foto IG)

Talia Bermejo (curadora de la muestra) y Susana Tubert, la nieta de Marcovich.

Susana Tubert en brazos de su abuela, a comienzos de los años 70.

El atelier de Marcovich, en el barrio de Villa Crespo.

Susana Tubert, en la entrega de premios de Themed Entertainment Assn.

En el nombre de la abuela Susana Tubert, nieta de Cecilia Marcovich, es una argentina residente en los Estados Unidos. Siguiendo los pasos artísticos de su abuela, fue actriz, dramaturga, directora de teatro, fundadora y directora del festival iberoamericano de New York TeatroStageFest, y desde hace diez años, también es Directora Creativa de Disney en el área de Entretenimiento de Disneyland Park. Y desde hace treinta años, custodia las obras de Cecilia que, de otro modo, se hubiesen perdido.



En el discurso que ofreció durante la inauguración de la muestra recordó una tarde de 1976 en la que,con solo 16 años, se encontraba tocando sus composiciones musicales en el antiguo piano Pleyel con el cual Cecilia, a los 14, había dado clases de música en Rosario. Encontrándose su abuela un poco frágil, le pidió a su nieta que se acerque a su lecho. Esa fue, para Susana, "la primera y última conversación de artista a artista” con Cecilia, que reveló su alegría al descubrir que su nieta seguiría sus estudios artísticos.



"No le tengo miedo a la muerte porque puedo decir que me he realizado. En mi vida hice todo lo que quise hacer", fueron casi las últimas palabras que le dijo la gran Maestra a su nieta. Dos días después, falleció. Para Susana, se trata de un cierre narrativo circula. Como la historia artística de su abuela, que comenzó con un ‘esto es lo que yo quiero hacer’, se cerró con la certeza plena de haber seguido su deseo.

Hija de una familia rumana,, a sus siete años, desde Harlau, unos 200 kilómetros al norte de Bucarest, con el auspicio del Barón Maurice Von Hirsch, uno de los mayores impulsores de la creación de. Como la mayoría de niñas de su edad, aprendió los oficios de las señoritas y también a tocar el piano, la actividad que le permitió sostener a sus hermanos menores cuando falleció su madre y su padre se trasladó a Buenos Aires.Fue en ese momento cuando, siendo adolescente y sin querer,. “¿Qué es esto?”, le preguntó al maestro, impactada. “Es un taller de arte”, le respondió él. En ese momento, ella lo supo exactamente:, se dijo a sí misma, según recuerda su nieta, Susana Tubert.Su biografía podría haber sido la de cualquier otra chica de su edad en esa época.Se trasladó a Mendoza y pronto tuvo dos hijos.Pero la visita casual de ese taller siguió resonando en su mente. Pocas personas orientan toda su energía vital a perseguir un sueño de juventud. Cecilia fue una de ellas., cuenta Tubert, quienestá a cargo del Acervo Marcovich, la inmensa colección de las obras de su abuela, que falleció en 1976.El viernes 7, se inauguró en el Museo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, CABA) la muestra “Mujeres en Marcha”, curada por la doctora Talía Bermejo. Se trata de, que recorren su trayectoria, su comprometido labor docente y su vínculo con el activismo a favor de la emancipación de la mujer y la clase trabajadora. La muestra estará abierta hasta el 27 de noviembre.Cecilia se separó y abandonó su vida en Mendoza. Viajó a Francia para instalarse con sus hijos en París, donde estudió durante seis años conA su regreso, en Buenos Aires,y más tarde a la Junta de la Victoria, un colectivo de mujeres antifascistas que luchaba por la incorporación de las mujeres al debate público.“La importancia de esta exhibición radica no solamente en el trabajo de rescate de una artista fundamental para la historiografía argentina, sino que también está anclado en los programas que realiza el museo, que da visibilidad a artistas mujeres que han sido olvidadas o que, de alguna manera, no se ha rescatado gran parte de su producción. En parte, creemos que los museos deben hacer esa tarea“, comentaDe perfil bajo, impronta tierna y maternal y rigurosidad didáctica,. Dirigió un taller popular y cooperativo que desafiaba el orden jerárquico y la rigidez elitista de la academia. Por su espacio de formación pasaron artistas como Juan Melé, Walter Carnevaro, Amalia Polleri, Alberto Greco, Rubén Fontana, Ricardo Sívori, Victoria Shraer y el periodista y artista Alberto Giudici, que conservó gran parte de sus documentos, que también fueron exhibidos en la muestra.y organizó salones con pintores como Lino Spilimbergo y Luis Falcini, que también fue el primer director del Museo Sívori. Inspirándose en sus viajes a Jujuy y a Brasil, creó un mundo iconográfico donde el tema central fue el universo de las mujeres de las clases populares. Con óleos, pasteles e inmensas esculturas de cabezas, captó la sensibilidad de esas madres y trabajadoras invisibles, resaltando su diversidad étnica y la solidaridad que las unía.A pesar de su influencia en los espacios de creación artística, debido a su dedicación casi absoluta a la docencia, (que entendía como una forma de ejercer el arte como instrumento de lucha por un mundo más justo), su nombre casi no aparece en losregistros históricos. Cecilia Marcovich es introducida como un pie de página, un comentario, un detalle dentro de las biografías de los grandes maestros con los que colaboró. Fue de esa forma que la descubrió: como una verdadera pregunta que pedía respuestas.Talía, que es Doctora en Historia del Arte por la UBA e Investigadora Independiente del CONICET, se encontraba estudiando la vida del coleccionista Simón Scheinberg cuando dio con el nombre de Cecilia y, enseguida, se lanzó a la tarea de descubrirla.“Los programas de las carreras de artes visuales que conocíamos hasta hace muy pocos años solo se ocupaban de un relato: el hegemónico, el de los varones que se ubican en esas zonas cercanas a la genialidad.”,comenta Bermejo.De casualidad (¿cómo la que tuvo Marcovich cuando abrió la puerta de ese taller en su adolescencia?) conoció a Susana Tubert. Ella, que vive en los Estados Unidos,de su abuela. El match fue instantáneo.La muestra Mujeres en Marcha, en el Museo Sívori, hasta fines de noviembre. (Foto: Florencia Downes)El trabajo de la maestra, de la tallerista, muchas veces es subestimado. Recién en los últimos años, el lugar de la enseñanza empieza a tener un espacio más significativo en el terreno de la investigación. Históricamente, el rol en la enseñanza ha sido soslayado como una tarea menor cuando se trata de artistas mujeres. Por eso,en este terreno, en tanto que funda y dirige una escuela con características inéditas en el país. A su vez, no solo se trata de rescatar la figura de la artista y dar a conocer su producción, sino también de pensar su lugar en el desarrollo del arte moderno y su impacto en las siguientes generaciones de artistas mujeres en particular.Cecilia como militante. Cecilia como artista. Cecilia como tallerista. Cecilia como una mujer que observa desde la sensibilidad a aquellas que no son vista. La muestra propone, de esta forma, sumergirse en todas las facetas de esta gran maestra de otros maestros y maestras.. Todo era administrado por los alumnos, Cecilia no cobraba por sus clases y había una autonomía en el funcionamiento, con una comisión directiva que dirigíamos nosotros. Contratábamos modelos y comprábamos la leña para la estufa. Nos encargábamos de las cuotas, de pagar el alquiler y teníamos una biblioteca. Era un modelo de taller sin igual. Hubo grandes maestros que dieron grandes enseñanzas en otros espacios, pero no con unaorganización independiente de los alumnos”.Quien habla esy que actualmente tiene medio siglo como periodista y crítico de arte; además de ser curador y cineasta.-Empecé mis estudios con 13 años. Cecilia era rigurosa pero muy maternal. Compartíamos clases pero también charlas en su casa, nos recibía con un té, nos hacía tortas, hacíamos salidas los fines de semana a hacer clases de pintura al aire libre. Teníamos un vínculo de mucha familiaridad. El taller tenía esa particularidad que explica ese sentido de pertenencia de quienes sobrevivimos y fuimos sus alumnos.Un recuerdo similar tiene Shraer, que estudió con ella cuando era adolescente. Victoria, que era muy joven para ir a su taller en el turno de la noche, tuvo el privilegio de que Cecilia le brinde sus enseñanzas en su propia casa. “La recuerdo como alguien muy tierno, con una educación muy rigurosa. Ella venía de estudiar con los grandes maestros y trajo toda su enseñanza a la Argentina”, rememora.-Marcó toda mi vida. Me cambió la cabeza. Fue un antes y un después. Porque desde los quince que pinto, y aunque estudié arquitectura, me seguí dedicando a la plástica, al arte, a la cultura.Clases gestionadas por los propios alumnos, una biblioteca popular, lecturas sobre historia del arte, visitas a museos y claro, primeros romances y la avidéz por descubrir nuevas miradas sobre el mundo.era efervecencia juvenil, debates y discusión, organización cooperativa y pertenencia. Semillero de grandes artistas y refugio. También para aquellas mujeres mayores que, tras haber estado toda una vida dedicadas a las tareas de cuidado, encontraron en su escuela el terreno fértil para explorar una sensibilidad y voz propia.“Todo el mundo debiera tener más amor por la pintura. ¡Hágase un lugar en su casa para pintar! La gente piensa en dónde poner una mesa, pero lo que es más caro al corazón lo deja de lado. ¡Debe luchar por tener un lugar para su caballete!”, les decía asus alumnas Marcovich, que hizo del suyo un espacio de resistencia y amorosidad.