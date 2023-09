El minuto a minuto de Argentina, sin Messi, que goleó a Bolivia en La Paz

#BOL 0-3 #ARG | 82’ ST | ¡Goleada argentina en La Paz! Nicolás González fue el encargado de convertir el tercer gol del seleccionado argentino.



📲 Mirá Argentina vs Bolivia en https://t.co/fnEKkuaLFH#SomosMundiales #Eliminatorias pic.twitter.com/uZXB9ywAKD — Televisión Pública (@TV_Publica) September 12, 2023

Foto: Julián Alvarez, enviado especial

Foto: Julián Alvarez, enviado especial

Foto: Julián Alvarez, enviado especial

Foto: Julián Alvarez, enviado especial

#BOL 0-2 #ARG | 41’ PT | ¡Se vino el segundo! Centro de Di María y una definición impecable de Nicolás Tagliafico de cabeza para poner en ventaja al seleccionado argentino.



📲 Mirá Argentina vs Bolivia en https://t.co/fnEKkuadQ9#SomosMundiales #Eliminatorias pic.twitter.com/E4S22TQqsO — Televisión Pública (@TV_Publica) September 12, 2023

Foto: Julián Alvarez, enviado especial

#BOL 0-1 #ARG | 30’ PT | ¡GOOOOOL de Argentina! Enzo Fernández buscó y encontró. Jugada colectiva que define el pibe de San Martín para abrir el marcador para Argentina en la altura de La Paz.



📲 Mirá Argentina vs Bolivia en https://t.co/fnEKkuadQ9#SomosMundiales #Eliminatorias pic.twitter.com/D7cP1GSFWB — Televisión Pública (@TV_Publica) September 12, 2023

Foto: Julián Alvarez, enviado especial

Foto: Julián Alvarez, enviado especial

Foto: Julián Alvarez, enviado especial

Argentina se lo pierde: centro de Di María y Lautaro Martínez que no llegó a puntear sobre la marca de un defensor y debajo del arco de ViscarraCambio en Argentina: ingresa Angel Correa por Enzo FernándezCambios en Argentina: ingresaron Alejandro Garnacho, Leandro Paredes y Lautaro Martínez por Alvarez, MacAllister y GonzálezNicolás González recibió un pase de Exequiel Palacio y estampó el 3-0Cambio en Argentina: ingresa Exequiel Palacios por De PaulMoreno Martins remata y la pelota da en la barrera que rechaza el ataque del seleccionado localCambio en Bolivia: ingresa Carmelo Algarañaz por SagredoFalta de Nicolás Otamendi sobre Abrego, tiro libreBolivia se salva: Di María remata soblo entre dos jugadores y Viscarra la saca a su izquierdaSe lo pierde Argentina: Julián Alvarez estrella su remate cruzado en el palo, tras gran habilitación de Di MaríaAmonestado en Bolivia: Jairo QuinterosFalta de Jairo Quinteros sobre Enzo FernándezCambio en Bolivia: ingresa Fernando Saucedo por ArrascaitaSe salvó Bolivia: un cierre de Villarroel que casi se metió en el arco de ViscarraFalta de Villarroel sobre Julián Alvarez, tiro libre para ArgentinaCae Alexis MacAllister, tras una dura infracción de Diego Bejarano que el juez no cobraViscarra desactiva el grito de gol de Argentina, ante un remate de Enzo FernándezBolivia se salva: Julián Alvarez no alcanza a cabecear, tras un centro de Di maría debajo del arco de ViscarraArgentina se lo pierde: De Paul desde afuera del área remata y Viscarra la rechaza desde su palo derechoArgentina, en los primeros minutos del complemento, con la tenencia de la pelota y manejando las accionesAntes del comienzo del segundo tiempo ingresan en Bolivia: Héctor Cuellar y Luis HUaquín por Ursino y JusinoContra de Argentina que se le escapa por muy poco a Julián Alvarez, tras pase de Enzo Fernández, en una jugada en velocidadSe jugarán tres minutos de tiempo adicionadoNicolás Tagliafico, con el hombro izquierdo y tras centro de Di María, anotó el segundo de la tarde en La PazDe Paul queda sentido en las puertas del área tras infracción del ingresado VillarroelJugada analizada por el VAR: Fernández finalmente es expulsado y su amonestación queda canceladaQueda sentido Cristian Romero, los médicos lo atiendenRoberto Fernández doble amonestaciónRoberto Fernández y una durísima falta sobre Cristian Romero, tiro libre para ArgentinaEnzo Fernández, tras centro de Di María desde la derechaTremenda patada de Moreno Martins sobre Otamendi, tiro libre para Argentina desde su campoBien Argentina: Ursino remata y Emiliano MArtínez la ataja en un tiempoCristian Romero cierra un centro de Moreno MartinsCentro largo para Moreno Martins, que no puede ante la marca de Nicolás Otamendi y Nahuel Molina, que cerraba en retroceso, impiden que el atacante reciba la pelotaCambio en Bolivia: ingresa Moisés Villarroel por VillamilGabriel Villamil le da un gole en la boca a Alexis MacAllisterBolivia llega: Abrego, tras una apilada en el piso de Martins, la recibió el jugador local quien remató y atajó Emiliano MartínezArgentina se lo perdió: Julián Alvarez presionó, le ganó el balón al defensor boliviano y en el recupero remató pero Viscarra la ataja y envía al tiro de esquinaDi María remata desde afuera del área, tras una gran jugada con poseción de balón de ArgentinaAscarraita derriba a Di María, tiro libre para ArgentinaAmonestado en Bolivia: Roberto Fernández, el primero del encuentroRoberto Fernández le comete falta a Di María, tiro libre para ArgentinaSe lo perdió Argentina: Enzo Fernández remató desde afuera del área y la pelota fue rechazada en el ángulo por parte de ViscarraArgentina deja en evidencia a Bolivia con su presión del mediocampo y de los atacantes sobre la salida de BoliviaFalta de Víctor Abrego sobre De Paul, tiro libre para ArgentinaSe salvó Argentina: Rodrigo De Paul se lo perdió, tras un gran remate desde afuera del área. Julián Alvarez presionó y recuperó el balónArgentina llega con pelota parada: Angel Di María envía un centro por la derecha y Nicolás Otamendi que la intentó bajar al punto del penal pero se va desviadaDura falta de del argentino naturalizado Luciano Ursino sobre Alexis MacAllister, tiro libre para Argentina en la mitad de la canchaCentro por la izquierda cruzado que buscaba a Arrascaita, Nicolás Otamendi la rechaza al córnerArgentina tiene intenciones de llegar al arco que defiende Guillermo Viscarra, pero Bolivia juega de contra y con pelotazos medidos y certeros para Martins y ArrascaitaLa pierde Enzo Fernández y la recupera Bolivia en su campo, para un lateralBolivia llega por primera vez en La Paz: Jaime Arrascaita remata desde afuera del área y se va desviado