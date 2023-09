La mitad de los estudiantes franceses tuvo que saltearse una comida debido a la inflación

" Los estudiantes no se limitan a pasar a los productos menos costosos, sino que llegan incluso a saltarse ciertas comidas. Un 46% indica haberlo hecho ya, dos tercios de los cuales son beneficiarios de la asociación"

Casi la mitad de los estudiantes franceses se vieron obligados a saltarse comidas en algún momento debido al aumento de los precios de los alimentos, reveló un estudio realizado por la asociación estudiantil COP1 y la consultora francesa de Opinión Pública (IFOP), el instituto demoscópico más importante de Francia., organización creada durante la pandemia para apoyar a los estudiantes necesitados, informó la agencia de noticias Sputnik."Un análisis detallado de los resultados de la encuesta muestra que los estudiantes no se limitan a pasar a los productos menos costosos, sino que llegan incluso a saltarse ciertas comidas. Ese comportamiento está lejos de ser marginal: un 46% indica haberlo hecho ya (dos tercios de los cuales son beneficiarios de la asociación COP1)", recalca la investigación., agrega el comunicado, citado por el diario capitalino Le Parisien.En general,Según el estudio,: el 45% y el 43% de los entrevistados ya redujeron estos costos, respectivamente.Un 50% de los estudiantes admitieron que después de pagar el alquiler y todas las facturas, les quedan solo 50 euros. Mientras, otro 29% de los encuestados ya no puede pagar las facturas a tiempo.De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística francés (Insee),El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, había advertido a fines de junio que la inflación ya no volvería a los niveles alcanzados antes de la pandemia.Ese mes, la inflación había alcanzado el 5,8% interanual, un récord desde 1985, por la