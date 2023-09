Jennifer Aniston y Reese Witherspoon vuelven con más "The Morning Show"

Bradley (Witherspoon) arranca como presentadora de un noticiero nocturno, tras el reconocimiento por su cobertura del asalto al Capitolio / Foto: Prensa.

Ahora, Alex (Aniston) está al frente de su propio programa, un espacio en el que habla sin tapujos de la vida y de las relaciones / Foto: Prensa.

La tercera temporada del premiado drama "The Morning Show", que con los protagónicos de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon explora el detrás dey muchas vecesde las, estrena sus dos primeros capítulos este miércoles y tras dos años de pausa en la plataforma de streaming Apple TV+."A medida que avanzamos en estos episodios, todavía persiste una sensación constante de incertidumbre. Todos están flotando emocionalmente mientras intentan encontrar su camino, así que vamos a ver algunos extremos a través de la lente de esta serie", explicó una de las directoras de la producción, la reconocida Mimi Leder, en declaraciones a la prensa reproducidas por medios estadounidenses.Es que el panorama después de una segunda entrega marcada por lasa de Covid-19 y la, que comenzaron "The Morning Show" como coconductoras de ese ciclo matutino, todavía no volvió a la calma., un espacio en el que habla sin tapujos de la vida y de las relaciones que además le sirve para atravesar sus remordimientos, decepciones y errores de un pasado que la tuvo fuertemente involucrada con su excolega y, el personaje quePor su parte,, lugar que obtuvo como reconocimiento por su cobertura del, y que ahora la obliga a dejar definitivamente detrás la periodista directa y atrevida que el público conoció en los inicios para entrar de lleno en las concesiones y ocultamientos del mundo corporativo.Con el, como elen manos de la Policía de Minneapolis, ely la, la dupla continuará su camino comoen un medio que también se encuentra lidiando con su propio futuro, cuando su incursión en el streaming lleva a su CEO, Cory Ellison (Billy Crudup), a buscar financiación por parte del multimillonario del rubro tecnológico Paul Marks (Jon Hamm).En ese contexto, las cosas se complican aun más cuando un hackeo saca a la luz todos los archivos, videos y mails de la cadena, poniendo en peligro algunas confidencias de las protagonistas y exponiendo graves inequidades hacia el interior de la empresa, especialmente en relación a cuestiones de género y raza entre sus empleados y figuras de la pantalla.En relación a sus respectivos roles y al arco que tuvieron hasta ahora, Aniston aseguró que en esta temporada "Alex recupera una buena cantidad de poder al tomar las riendas" de su carrera, y que se trata de un recorrido "inesperado, shockeante, hermoso, angustiante y, por momentos, triste": "La belleza de la experiencia humana es que todos tenemos cosas que ordenar", agregó.Además de Jon Hamm, Witherspoon se refiere a la comediante, quienes se incorporan alque ya cuenta con el regreso de, entre más."The Morning Show", que, tiene en su haber galardones en los Critics' Choice Awards, los lauros del Sindicato de Actores de Estados Unidos y los Emmy, donde también fue nominada la reconocida Marcia Gay Harden a Mejor actriz invitada por su segunda entrega.