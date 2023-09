En San Nicolás comenzó la acción con el torneo masculino

Foto: Prensa CAB

El torneo Máster CAB es una realidad y llega con la intención de unificar a los equipos y jugadores veteranos en un campeonato inclusivo y que abarque la geografía del básquet argentino.El último fin de semana se vivieron las primeras jornadas de la Liga, que se desarrollaron en San Nicolás, con un fin de semana repleto de encuentros.El sábado, Banco Provincia derrotó a Defensores de Banfield por 89-57, mientras que Junín Máster hizo lo propio ante Belgrano de San Nicolás por 94-62. En el último duelo de la jornada, 3 de Febrero superó a Bernal 71-40.El domingo, Junín Máster, con dos victorias en dos jugados, derrotó a Banco Provincia por 72-68. Por su parte, Tomás Rocamora debutó con un abultado 85-44 sobre Bernal, mientras que, en el cierre, 3 de Febrero ganó un emocionante partido contra Belgrano de San Nicolás por 76-74.El último fin de semana del mes de septiembre, la Master CAB desembarcará en Concepción del Uruguay, donde el club Tomás de Rocamora será el epicentro de los choques por la jornada tres y cuatro.Por otro lado, la Liga Master CAB Femenina tendrá su jornada de apertura el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre en la ciudad rionegrina de Viedma en categoría +45.Fénix de Comodoro Rivadavia jugará frente a Alta Barda (Neuquén), mientras que en Gualeguaychú jugarán José Hernández (CABA) con Tomás de Rocamora (Concepción del Uruguay).La competencia tendrá dos zonas, donde cada grupo contendrá seis jornadas de enfrentamientos intensos para determinar los equipos que avanzarán a las semifinales.- Sábado 7 y domingo 8 de octubre: Chicharras (Formosa) vs. Liga del Norte (GBA Norte) jugarán en Paraná (1° y 2° fechas).- Sábado 28 y domingo 29 de octubre: Jirafas (GBA Norte) vs. Chicharras jugarán en Concordia (3° y 4° jornada).- Sábado 25 y domingo 26 de noviembre: Liga Norte vs. Jirafas jugarán en GBA (5° y 6° fecha).- Sábado 16 y domingo 17 de septiembre: Comodoro 35 (Com. Rivadavia) vs. Escuela Municipal (Bariloche) se enfrentarán en Puerto Madryn (1° y 2° fecha).- Sábado 30 y domingo 1 de octubre: Petroquímica (Com. Rivadavia) vs. Comodoro 35 jugarán en Comodoro Rivadavia (3° y 4° fecha).- Sábado 28 y 29 de octubre: Escuela Municipal (Bariloche) vs. Petroquímica se cruzarán en Esquel (5° y 6° fecha).