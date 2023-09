Para Cafiero, la posición libertaria "es una banalización de la Causa Malvinas"

Cafiero rechazó la "autodeterminación" ya que la población de las islas fue "impostada" después de la usurpación. /Foto: Eliana Obregón.

Diana Mondino de La Libertad Avanza propuso dejar que los malvinenses decidan. /Foto: TW.

El canciller Santiago Cafiero expresó este martes suquien se desempeñaría como ministra de Relaciones Exteriores en un eventual gobierno del ultraderechista Javier Milei,Cafiero manifestó "un repudio absoluto a aquellas afirmaciones que buscan una alternativa queEn ese sentido, el canciller consideró que la opinión de Mondinocomo también lo fue durante la pandemia, cuando la ahora candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, planteó "canjear las Islas por vacunas" contra el Covid-19.En declaraciones a Radio 10, reproducidas en un comunicado oficial, Cafiero explicó queEsta circunstancia, sostuvo el funcionario, fue "demostrada" por la Argentina "con documentos presentados a lo largo de la historia"."Esa población argentina fue desplazada por una potencia colonial en el año 1833 y de ahí en más la Argentina viene reclamando siempre porque el Reino Unido usurpó parte de nuestro territorio", agregó.Para Cafiero,El canciller nacional señaló que las declaraciones hechas por Mondino en una entrevista concedida al diario británico The Telegraph "es una salida bastante llamativa y contraria" al reclamo soberano de la Argentina sobre Malvinas, que lleva 190 años de vigencia, y a lo que establece la Constitución Nacional.En la nota con el medio conservador inglés, Mondino afirmó que "los derechos de los isleños van a ser respetados" en caso de que Milei llegue a la presidencia y juzgó que "el concepto de que uno le puede imponer a la gente lo que se puede hacer o lo que se debe hacer es extremadamente feudal e ingenuo".En otro orden,, el bloque de países emergentes que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.y que le permitirá a la Argentina, entre otros "beneficios", establecer un diálogo "permanente" con parte del mundo árabe.Al igual que la invitación girada a la Argentina, los Brics también ofrecieron la incorporación al bloque de Emiratos Árabes, Egipto y Arabia Saudita, entre otros países."Nosotros podemos enumerar los beneficios de entrar a los Brics. Que ellos (en referencia a la oposición) nos digan los beneficios de no estar", desafío.Por último, Cafiero mencionó que el Gobierno aspira resolver en una "mesa de negociación" con las autoridades de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay"Hay un marco técnico en el que se viene discutiendo" la implementación del canon, dijo el funcionario nacional.Sin embargo, opinó que lo que plantea el Gobierno argentino se trata de "algo lógico" porque la navegación por la Hidrovía "amerita hacer obras de dragado y balizamiento", trabajos a cargo de la Argentina.El canon, detalló Cafiero, "no lo pagan los países sino las empresas" navieras, y dijo que, además de las que tienen bandera extranjera, también lo hacen las compañías argentinas.