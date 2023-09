Kicillof completó 180 nuevos edificios educativos: "Esto no se hace con motosierra", dijo

Kicillof: “Estamos construyendo escuelas en todos los barrios” VER VIDEO

Foto: Prensa

Foto: Prensa

Foto: Prensa

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, afirmó que la provincia de Buenos Aires va aen el distrito, tras inaugurar este martes dos jardines de infantes en la localidad de Lanús.El mandatario encabezó las inauguraciones de los nuevos edificios de dos jardines de infantes en el municipio de Lanús, junto al director general de Cultura y Educación bonaerense,, el concejal; y las directoras de las instituciones educativas.El nuevo establecimiento para la primera infancia funciona junto a una escuela primaria y “era la casa del casero, una vieja edificación que fue demolida” para dar lugar al Jardín de infantes para unos 150 chicos y chicas.Además, se trata de la segunda inauguración de establecimientos educativos para este distrito, que se suma a la inauguración de un nuevo jardín de infantes en Almirante Brown donde “vamos a inaugurar otro más, otra escuela más” para luego por la tarde dirigirse para hacer lo propio en la localidad de Punta Indio.afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.“Para marcar la proporción, la ex gobernadora María Eugenia Vidal decía que inauguró 65 jardines de infantes, y 5 edificios escolares en cuatro años” dijo Kicillof, aunque reconoció queEn cuanto a las obras de infraestructura, el gobernador bonaerense aseguró que durante su gestión “hubo una pandemia, no endeudamos en dólares a la provincia, como tampoco subimos ningún impuesto, solo pusimos los recursos donde están nuestras prioridades. Así que 180 hoy tenemos nuevos edificios escolares”., dijo Kicillof, y en particular lo ocurrido en esta localidad, al remarcar lo ocurrido en la escuela 49 de Moreno, donde como consecuencia de falta de mantenimiento fallecieron la vicedirectora Sandra Calamaro y el auxiliar docente Rubén Rodríguez por una explosión.Con una inversión de $127 millones, se construyeron los nuevos establecimientos de los jardines N°936 y N°924. Ambos poseen tres aulas con sanitarios, cocina, patio y salón de usos múltiples, y dictan clases en jornadas simples en los turnos mañana y tarde., sostuvo el concejal y candidato a intendente por la Unión por la Patria, Julián Álvarez, Álvarez, quien valoró que “nos comprometemos a construir un Jardín Maternal por localidad y agradecemos al gobernador la decisión política de priorizar la educación de los y las lanusenses”.Las nuevas instalaciones del JI N°936 “Eduarda Mansilla” comenzarán a funcionar a fin de mes, en beneficio de sus 88 alumnos y alumnas.Sileoni, por su parte, subrayó que “con este nuevo jardín estamos formando a nuestros niños y niñas desde temprana edad, y les estamos abriendo caminos para un futuro mejor”.En el caso del JI N°924 “Gabriela Mistral” se realizó la inauguración formal de la sede, ya que está en funcionamiento desde el comienzo del ciclo lectivo. Al día de hoy cuenta con una matrícula de 150 chicos y chicas.Al respecto, la directora de la institución,, señaló que "la construcción de este establecimiento es el resultado de una lucha de muchos años por parte de toda la comunidad. Hoy estamos muy felices por contar con un derecho restablecido: los niños y las niñas del barrio podrán asistir todos los días para aprender en un edificio digno, que está a la altura de la educación pública”.“Había que dar un impulso muy grande en términos de obras” afirmó el gobernador, quien dio detalles sobre unas 6.100 obras terminadas en edificios escolares.dijo al referirse a la inversión realizada.. Afortunadamente seguimos este camino e inaugurando escuelas” valoró.En ese marco, Kicillof destacó que “en todos los municipios que visitamos nos encontramos con una comunidad movilizada a partir de la idea de seguir ampliando derechos: estos jardines son para que los pibes y las pibas de Lanús cuenten con un espacio digno para aprender y desarrollarse. Quedó atrás la discriminación por el color político de los intendentes. Nosotros distribuimos los recursos de forma equitativa porque lo único que queremos es dar respuesta a las necesidades de los y las bonaerenses”, explicó.Por último, Kicillof resaltó que “hay sectores que se dedican a seguir haciendo promesas vacías: ahora hablan de vouchers, dolarización y ajuste.”.“Vamos a seguir por este camino para expandir la educación pública y de calidad por toda la provincia de Buenos Aires”, concluyó.