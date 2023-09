Expertos debatieron sobre los desafíos educativos de Iberoamérica

El conservatorio se desarrolló en el Salón Blanco del Palacio Pizzurno. (Foto Alejandro Santa Cruz).

La secretaria de Educación. Silvina Gvirtz. (Foto Alejandro Santa Cruz).

Los impactos de la transformación digital en los modos de enseñar, aprender, evaluar y las estrategias para achicar las brechas educativas y mejorar la calidad de los aprendizajes fueron algunos ejes que debatieron este martes expertos internacionales durante un conversatorio organizado en el marco de la“Nos preocupa y nos ocupa que el diseño de políticas educativas pueda articularse y pensarse de modo conjunto con otros países. En ese marco, creemos que este conversatorio nos puede dar herramientas para pensar políticas educativas presentes y sobre todo a futuro”, dijo, durante la apertura del evento en el Salón Blanco del Palacio Pizzurno.Gvirtz planteó la posibilidad que supone el encuentro para articular “políticas públicas en materia educativa que tiendan a la justicia educacional, que sean sustentables y que logren mejorar la calidad de la educación en todos los países que integran la OEI”.A su turno,, resaltó la importancia de “abrir espacios de debate de ideas" y dijo: "Nuestras sociedades son mejores y más saludables cuando se abren al contraste de ideas y propuestas”.“La región está viviendo un momento desafiante y estos espacios ayudan a que la región se fortalezca en sus bases democráticas, de convivencia, de cercanía y de apego al Estado de derecho”, consideró.El encuentro, que durará toda la semana, fue inaugurado el lunes por; el director de OEI Argentina, Luis Scasso y el ministro de Educación, Jaime Perczyk, quienes -entre otras iniciativas- presentaron el Programa Iberoamericano de Transformación Digital en Educación de la OEI.Durante la jornada de este martes,e integrantes del Consejo Asesor de la OEI, que disertaron en los paneles “Políticas educativas en la región iberoamericana: aprendizajes desde la gestión” y “Los desafíos de la formación y el desarrollo profesional docente en tiempos de transformaciones educativas profundas”., tiene la posibilidad de generar igualdad de oportunidades o desigualdades muy grandes y eso nos compete a los hacedores de políticas públicas", apuntó la secretaria general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Josette Altmann Borbón.En esa línea, instó a atender "el llamado de esta nueva educación, que supone cambiar la forma como se está educando, abrirnos no sólo a la educación formal sino también a".Por último, enfatizó la necesidad de "propiciar una mayor inversión pública en las dos grandes políticas que marcan el bienestar de un país, que son la salud y la educación, que no son un gasto público, aunque son los presupuestos que más se tensionan cuando se vienen recortes presupuestarios".En igual sentido se expresó, quien resaltó la importancia de la educación en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) "que la humanidad acordó como necesarios"."La educación no sólo es un fin en sí mismo, como un derecho humano fundamental, sino también un medio habilitador del resto de los ODS, como la reducción de la pobreza, la objetivos para el desarrollo sostenible y otros", precisó.En ese sentido, advirtió quey en algunos casos atrasos" para alcanzar esos objetivos en la región."La pregunta aquí es qué estamos haciendo para poder sobreponernos a esa carencia que tiene la región. Es necesario un llamado a trabajar en impulsar políticas y un financiamiento adecuado para llevarlas acabo", reflexionó la especialista.