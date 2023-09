Andrés Rodríguez celebró los cambios en Ganancias: "Que la cultura del trabajo sea prioritaria"

Andrés Rodríguez, secretario general del gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y dirigente de la CGT / Foto archivo: Manuel Fernández

"Todo lo que significa hoy la cultura del trabajo, recrearla, establecer empleo, formal, legitimado con justicia social, bienvenido sea, me parece que es lo que necesita la Argentina” Andrés Rodríguez

Las paritarias del gremio

El secretario general del gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y dirigente de la CGT, Andrés Rodríguez, ponderó la decisión oficial de modificar el impuesto a las Ganancias y destacó especialmente que Sergio Massa apunte a que “la cultura del trabajo sea prioritaria”.“La verdad que tenemos que reconocer y agradecer al ministro de Economía que haya tomado esta iniciativa (Ganancias) tan buscada y tan reclamada desde hace mucho tiempo por el Movimiento Obrero argentino, por la CGT”, expresó Rodríguez en diálogo con Télam Radio.Entrevista a Andrés RodríguezEl dirigente remarcó que, es el ingreso de una persona que se esfuerza por producir, por cumplir con sus actividades y poder darle dignidad a su familia”.“Por lo tanto, no debe aportar un impuesto como tal en su quehacer. Así que esta cuestión que ha asumido en persona el ministro de Economía y candidato a presidente, como es Sergio Massa, realmente estamos muy satisfechos y se lo reconocemos públicamente”, enfatizó.y manifestó que “si hay algo bueno para el conjunto de los trabajadores y para el país, bienvenido sea en cualquier momento, no se puede estar esperando”.“El proceso electoral está cumpliendo su cometido en tiempo y forma. Será la expresión de la ciudadanía la que defina claramente el 22 de octubre quién desea que realmente sean los presidente y vicepresidente, y por lo tanto no se puede detener al país esperando, todo lo que puedan ser medidas positivas hay que implementarlas”, apuntó.Desde otro plano, el titular de UPCN resaltó que Massa “se ha declarado en varias ocasiones como querer ser el futuro presidente de los trabajadores, lo cual es un concepto muy loable”.“Y nos parece muy bien, todo lo que significa hoy la cultura del trabajo, recrearla, establecer empleo, formal, legitimado con justicia social, bienvenido sea, me parece que es lo que necesita la Argentina”, consignó.Indicó que “la Argentina, más allá de inversiones, por supuesto, y de un crecimiento sostenido de la economía,“Por eso, para muchos compatriotas que están sufriendo la informalidad o la falta de empleo, indudablemente es una de las misiones a conquistar. Es decir,Así que me parece muy bien que se tomen medidas en diferentes campos, pero que apunten fundamentalmente a fortalecer al trabajo y sus derechos”, señaló.En tanto, sobre la situación paritaria del gremio estatal, recordó que comenzaron este año calendario, “el primero de junio del 23", y como se trata de la paritaria anual, la misma terminaría "el 31 de mayo del 24”.“En ese sentido, somos conscientes que la coyuntura es compleja y difícil, por eso sellamos primero un primer trimestre (junio, julio y agosto) con un 33 % de aumento. Y ahora,, completó Rodríguez.