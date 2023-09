En agosto, una familia porteña necesitó $ 282.453 para cubrir la canasta básica total

Un hogar compuesto por dos adultos y dos niños necesitó $ 282.453 para cubrir laen agosto, un 133,1% más que en igual mes del año pasado y 13,1% más que en julio, de acuerdo con el informe sobre Líneas de pobreza y Canastas de consumo realizado por la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.Según la medición,En tanto, para cubrir la, que marca la línea de indigencia, el mismo modelo de hogar necesitó en agosto, un 141,3% más que en igual mes de 2022, y un 14,5% más que en julio pasado.Asimismo, se detalló la estratificación de los hogares de la CABA en términos de su capacidad de acceso al consumo de bienes y servicios, que distinguen entre: situación de indigencia (hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria); situación de pobreza no indigente (hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total); no pobres vulnerables; sector medio frágil; sector medio "clase media"; y sector acomodado.En ese sentido, se establecieron los ingresos requeridos por un hogar tipo para cada categoría: en situación de indigencia de $ 0,00 a $ 158.668,55; en situación de pobreza no indigente de $ 158.668,56 a $ 282.452,82; no pobres vulnerables de $ 282.452,83 a $ 348.315,92; sector medio frágil de $ 348.315,93 a $ 435.394,90; clase media de $ 435.394,91 a $ 1.393.263,71; y sectores acomodados desde $ 1.393.263,72.