Para Putin los juicios contra Trump responden a una "persecución política"

"Un sentimiento antiruso"

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que los procesos penales contra el expresidente estadounidense Donald Trump forman parte de una venganza y que el republicano es víctima deen las elecciones de 2024 contra Joe Biden, el actual presidente demócrata."Se trata de una persecución por motivos políticos de parte de su competidor", dijo Putin en una sesión plenaria del Foro Económico Oriental, en la ciudad oriental de Vladivostok, y afirmó que en un punto era "bueno" que las acusaciones fuesen llevadas adelante, ya que demuestran "la perversión del sistema estadounidense, que no puede pretender dar lecciones de democracia a otros"."Todo lo que está pasando con Trump es la persecución de un rival político por razones políticas. Eso es.", sostuvo Putin.Trump presentó su precandidatura el 15 de noviembre de 2022, mucho antes que el resto de sus competidores del Partido Republicano, a los que aventaja con holgura para las primarias, según las encuestas.Sin embargo, en 2024 deberá llevar adelante su campaña hacia las elecciones de noviembre, por presuntamente haber estado detrás del asalto al Capitolio en enero de 2021, y supuestamente amañar la elección presidencial de 2020 en un estado del sureste del país y se declaró "no culpable" en las primeras audiencias de agosto.También enfrentará juicios en Nueva York por presuntos pagos a un exactriz porno para ocultar un affaire y por haberse llevado consigo documentación clasificada tras su salida de la Casa Blanca.El expresidente estadounidense, por su parte, denuncia que todas esas acusacionesen su contra para impedirle la postulación.Trump es el favorito para las internas del Partido Republicano, que se celebrarán entre enero y junio de 2024 y el prolegómeno de las elecciones presidenciales de noviembre del año próximo.Con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia, el magnate dijo que podría resolver el conflicto "en pocos días" si volviera a ser inquilino de la Casa Blanca, sin embargo,Por otra parte, Putin indicó que no espera un cambio de política estadounidense con respecto a Rusia, gane quien la presidencial del año próximo, ya que considera que las actuales autoridades en Washington instalaron "en la sociedad estadounidense"."Pienso que no habrá cambios fundamentales en la dirección de la política exterior de Estados Unidos con respecto a Rusia, poco importa quién será electo presidente", aseguró.Además, volvió a rechazar además las acusaciones de cercanía entre Trump y Rusia, a las que tildó de "totalmente disparatadas", e indicó que el expresidente