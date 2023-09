"El Indiana Jones del arte" recuperó un cuadro robado de Van Gogh

"Confirmar que se trata del Van Gogh robado ha sido uno de los mayores momento de mi vida", dijo el detective.

El ladrón entró a la institución tras romper las puertas de cristal con un martillo y huyó minutos después con el cuadro.

La "prueba de vida"

Un cuadro deque había sido robado a golpe de martillo hace tres años y medio de un museo de los Países Bajos fue recuperado por un detective neerlandés especializado en arte, al que la prensa europea ha bautizado como "el Indiana Jones del arte" por sus pesquisas tan minuciosas que han permitido encontrar antes obras robadas deEl detective, tal el nombre del "héroe" de la operación, logró hallar esta obra que el artista pintó en 1884 y fue robada durante el confinamiento por pandemia del, según confirma la propia pinacoteca en un comunicado reproducido por varios medios, entre ellos The Guardian, donde además señala que la pinturaEl cuadro en cuestión se llama(en neerlandés, Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaaque) yy donde concibió más de una cuarta parte de su obra, entre ella su primera obra maestra,".(S)El robo(Spor las restricciones contra el coronavirus. Un video de las cámaras de seguridad divulgado por la policía neerlandesa mostró el momento en el que el ladrón entró a la institución tras romper las puertas de cristal con un martillo y huyó minutos después con el cuadro, que había sido prestado por el Museo Groninger para una exposición temporal.Desde entonces, la autoridades -junto a un equipo de forenses, detectives y expertos en arte robado- iniciaron una investigación criminal para tratar de localizar a los ladrones y recuperar la pintura, valorada entre tres y seis millones de euros (3,2 millones y 6,4 millones de dólares).Sin embargo, quien logró avanzar en el asunto fue Brand y sostuvo que el cuadro terminó en manos de una organización criminal que quería usarlo como medio de negociación para reducir penas de prisión en caso de condena y el propio detective negoció con la organización, pero no pudo recuperar el cuadro de Van Gogh.Por motivos que aún se desconocen, durante el pasado fin de semana, un hombre se citó con Brand en plena noche en Ámsterdam y le devolvió el cuadro, una operación que se realizó en total discreción.que actuó para facilitar la entrega.En un video publicado por el detective se lo ve conmocionado cuando lo descubre, después de desenvolver el paquete en el salón de su casa. "Confirmar que se trata del Van Gogh robado ha sido uno de los mayores momento de mi vida", indicó el detective, según reproduce la agencia de noticias AFP., dice Andreas Blühm, director de la pinacoteca, quien destacó que Brand, "jugó un papel clave en este caso y el museo lo valora mucho”.. Lo presentaba junto con un ejemplar del diario The New York Times fechado el 30 de mayo de ese año y era ya una señal de que los ladrones trataban de encontrar un comprador. "O mejor, una salida, porque sabemos que ha ido pasando de un grupo delictivo a otro sin que supiesen qué hacer. Es una práctica habitual en circuitos mafiosos que usan el arte como aval por si les arrestan", contó a la prensa.entre otros, tuvo que ganarse la confianza de su inesperado interlocutor. "Siempre informo a la policía y sabíamos que esta persona solo quería retornar la tela. No había otros lazos delictivos en su caso. Al final, vino a mi oficina y me la dio. Poco después, el director del Groninger Museum llamó a la puerta. Estaba esperando en la calle y confirmó que se trataba del original. Está en buen estado, con rasguños. Luego lo celebramos y también con los agentes”, explicó a la prensa.En abril de 2021, la policía arrestó a un hombre identificado en los medios holandeses como Nils M por el robo. Posteriormente fue declarado culpable y sentenciado a ocho años de prisión, ya que también fue condenado por robar, en otra ocasión, otra obra maestra, de Frans Hals, llamada "Dos niños sonriendo".