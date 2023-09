Edenor deberá resarcir por $ 91.876 a usuarios por errores en la facturación

Edenor deberá resarcir a 320 usuarios por errores en la facturación del servicio eléctrico.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) determinó que la distribuidora metropolitanaal haberse comprobado errores en la facturación del servicio eléctrico.Lo hizo a través de una serie de resoluciones colectivas de la División de Gestión de Reclamos del Ente que establecen que, $ 91.876 en la factura de cada persona usuaria, pudiendo éstas solicitar el cobro en efectivo o mediante una transferencia bancaria.Asimismo, la empresa deberágenerados como consecuencia del error en la facturación, precisó el ENRE en un comunicado.En todos los casos analizados, el organismo regulador verificó que la empresa distribuidora no había dado una respuesta adecuada ni oportuna a los reclamos realizados por los usuarios.También se constató que Edenor no había dado la información suficiente con la frecuencia prevista en el régimen tarifario ni la anticipación correcta, según lo establecido en el Reglamento de Suministro.Por su parte, el Interventor del Ente, Walter Martello, señaló que “ante las empresas distribuidoras, para que el ENRE siga aplicando este tipo de resarcimientos”.A mediados de agosto último, el ENRE emitió una resolución colectiva mediante la cual hizo lugar a 156 reclamos de usuarios de Edesur, luego de haber confirmado errores en la facturación del servicio y una deficiente respuesta por parte de la empresa distribuidora.A través de esa medida, el Ente determinó resarcimientos por $ 89.972 para cada persona usuaria.En esa oportunidad, el organismo regulador comprobó que en todos los casos analizados los consumos impugnados por los usuarios no tenían concordancia con los consumos históricos, y que por lo tanto la facturación resultaba desproporcionada y excesiva.