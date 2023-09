Guatemala: Arévalo pidió que cese la persecución contra su partido

Presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo. Foto: AFP.

El presidente electo se reunió por segundo lunes consecutivo con el mandatario saliente Alejandro Giammattei para continuar el proceso de traspaso del poder

Arévalo es hijo de un presidente que dejó huella en el país y su amplia victoria en el balotaje sobre la candidata del continuismo es atribuida a que generó esperanzas de cambio

El presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, pidió el cese de la persecución judicial contra su partido Semilla que, sostuvo,"Es necesario que, además de este proceso (de transición), cese la persecución judicial y la intimidación que se ejerce desde instituciones del sector justicia en contra de nuestro partido y de los funcionarios que han sido electos", afirmó Arévalo un discurso la noche del lunes en la antigua sede de gobierno de la capital.El presidente electo se reunió por segundo lunes consecutivo con el mandatario saliente Alejandro Giammattei para continuar el proceso de traspaso del poder.Como invitado volvió a participar el secretario general de la OEA, Luis Almagro.La cita se dio en medio de tensiones por la, quien el pasado 1 de agosto denunció un plan de "golpe de Estado" para impedir que asuma en enero."Se necesita cesar el proceso de persecución política y de intimidación judicial que está en marcha por parte de las instituciones de justicia", insistió Arévalo, informó la agencia de noticias AFP.De su lado,en la fecha prevista y hasta juró dar su vida para que Arévalo asuma el 14 de enero próximo."Le aseguro y si es necesaria mi vida para que usted tome posesión, ahí la tiene, pero usted va a ser el próximo presidente de Guatemala, me guste o no me guste, lo que importa es que a usted el pueblo lo eligió", aseguró."Como jefe de Estado yo le garanticé a usted hace una semana y se lo garantizo hoy (que) va a, esa es la decisión del pueblo de Guatemala. Será buena, será mala, eso no importa, y esa decisión se respeta", puntualizó.Tras la primera vuelta, el 25 de junio, la Fiscalía pidió cancelar la personería jurídica a Semilla, lo que fue avalado por el juez Fredy Orellana, aunque después la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en la segunda vuelta.Tras su triunfo sobre Sandra Torres el 20 de agosto, esuspendió a Semilla, lo que le impedía hacer actividades e hizo que la conducción del Congreso declarara a la bancada como independiente.A principios de mes, el Tribunal Supremo Electoral levantó la inhabilitación a Semilla hasta el 31 de octubre, una vez termine formalmente el actual proceso de elecciones.Arévalo es hijo de un presidente que dejó huella en el país y su amplia victoria en el balotaje sobre la candidata del continuismo es atribuida a que generó esperanzas de cambio con su promesa de lucha frontal contra la corrupción, mal endémico en el país.