De Pedro le respondió a Macri sobre Ganancias: "Las medidas son para la gente"

"Lamentablemente, los que prometieron (y no cumplieron) que ningún trabajador pagaría más Ganancias, hoy se oponen a la baja del impuesto", escribió De Pedro / Foto: Raúl Ferrari

Lamentablemente los que prometieron (y no cumplieron) que ningún trabajador pagaría más ganancias, hoy se oponen a la baja del impuesto.



Lo que empobreció al país fue el endeudamiento que hizo su gobierno con el FMI. Esa fue plata para sus amigos de la especulación financiera.… pic.twitter.com/7YKFZp7WMj — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) September 12, 2023

El ministro del Interior y candidato a senador nacional por Unión por la Patria (UxP),le respondió este martes al expresidente Mauricio Macri que la eliminación del impuesto a las Ganancias es "para la gente".Asimismo, diferenció la decisión tomada el lunes por el ministro de Economía y postulante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, de las adoptadas durante la gestión de Cambiemos, hoy, al señalar que, en esa etapa, se le dabaEl titular del cartera de Interior recordó que, durante la campaña electoral de 2015, Macri se comprometió a eliminar ese gravamen, pero no lo hizo, en un mensaje publicado en su cuenta de X, (exTwitter)."Lamentablemente, los que prometieron (y no cumplieron) que ningún trabajador pagaría más Ganancias, hoy se oponen a la baja del impuesto", escribió De Pedro en respuesta a las declaraciones de Macri al canal TN, donde calificó la iniciativa como "un mamarracho electoral al estilo Hood Robin".De Pedro sumó que, le dijo De Pedro al exmandatario tras finalizar con que "estas medidas son para la gente"."Adhiero a lo que dice nuestra candidata (presidencial Patricia Bullrich). Es Hood Robin. Lo que necesita el país es una Argentina productiva con sentido del empleo y no electoralista. Hay que hacer la cosa viable para la inversión", sostuvo el expresidente.