Suiza: revelan más de 900 casos de abusos sexuales cometidos en la Iglesia católica

El primer estudio científico sobre el alcance de los, reveló hoy la universidad de Zúrich, encargada de la investigación, a la vez que advirtió que esta cifra es "solo la punta del iceberg"."Sin duda, es solo la punta del iceberg", explicó la profesora Marietta Meier, quien dirigió el estudio con su colega Monika Domman.Se trata del primer resultado dey destinado a esclarecer los abusos en Suiza, siguiendo el ejemplo de estudios similares realizados en otras partes del mundo, ya que la mayoría de los casos no se han denunciado o los documentos correspondientes han sido destruidos.Según estos primeros resultados, que van a completarse con una nueva campaña de investigación de una duración de tres años, elEn total,, casi todos hombres, según consignó la agencia de noticias AFP., 39% mujeres y se desconoce el sexo de la víctima en los casos restantes, subrayó el documento.En Suiza, como en otros lugares, "ha quedado claro quela mayoría de los casos de abusos sexuales analizados hasta los años 2000", señalaron los investigadores."Cuando se ven obligados a actuar, a menudo no lo hacen centrándose en las personas afectadas, sino para, la institución o su propia posición", remarcaron.En tanto, la presidenta de la Conferencia Central Católica Romana de Suiza, Renata Asal Steger, declaró que"."Hemos pasado por alto el tema, se han presentado innumerables excusas y acciones que no están a la altura de lo que las víctimas tienen derecho", reconoció durante la presentación del informe.