Desde Ctera celebraron que "después de años de lucha" los docentes no pagarán Ganancias

La secretaria general del gremio de, aseguró este martes que hay docentes que pagaban "lo mismo que era el valor del alquiler del departamento" en cuanto al monto de impuesto a las Ganancias que debían tributar algunos trabajadores del sector, y celebró que el ministro de Economía, Sergio Massa, haya determinado la eliminación de ese gravamen "después de tantos años de lucha" por parte de los sindicatos."Hay docentes que trabajan dos o tres turnos para alcanzar un salario digno y sucedía que le debitaban por impuesto a la Ganancia lo mismo que era el valor del alquiler del departamento. Son 14 horas de trabajo y además el 57% de nuestros afiliados son mujeres y casi la mitad son sostén de familia", afirmó Alesso en declaraciones a radio AM 530.y aseguró que este lunestras el anuncio del postulante presidencial del oficialismo."Junto a otros sindicatos como La Bancaria nos veníamos reuniendo en una intersindical que se llama `el salario no es ganancia` y hace mucho venimos peleando por esto. Apoyamos la ley que presentaron los diputados sindicales, hemos movilizado, lo hemos planteado en el marco de las paritarias y hecho petitorios", recordó Alesso.Además, puntualizó que en las paritarias de la semana pasada Ctera cerró un acuerdo anual del 176% para los docentes pero remarcó que. El bono fue una, pero deja sabor a poco. Hay que mejorarlo. El IFE resultó muy bien cuando se empleó en la pandemia, es necesaria alguna medida para mejorar lo que se perdió por inflación", apuntó.mientras que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri "perdieron 20 puntos".Al ser consultada por la reunión que mantuvieron el candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA),i, y el dirigente gremial de Uthgra, Luis Barrionuevo, respondió: "no opino sobre otros sindicalistas, tienen que jugar y hacer lo que quieran. Lo que me preocupa es Javier Milei"."Lo que propone Milei con respecto a los vouchers muestra que no sabe nada de educación. Sabemos de que se tratan, lo hemos visto en los cuatros países que se aplicaron y en los cuatro fue una catástrofe educativa. No hay lugar donde sean aplicables y hayan resultado en una mejora de la calidad", completó.