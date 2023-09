Sindicalistas celebraron la eliminación de Ganancias y su impacto en los trabajadores

Para Hugo Yasky la decisión de Massa fortalecerá el ingreso de los trabajadores / Foto: Victor Carreira.

"Con esta medida va a aumentar el poder adquisitivo del salario y se va a paliar el impacto de la inflación" Pablo Biro, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

Celebramos la decisión de @SergioMassa de subir por decreto el piso de ganancias y presentar un proyecto de ley para que ningún trabajador pague el impuesto.



Proyecto que vamos a impulsar inmediatamente en el Congreso con el movimiento obrero en la calle hasta que se apruebe. pic.twitter.com/iG3WqRGkIA — Hugo Yasky (@HugoYasky) September 12, 2023

Julio Piumato aseguró que con la eliminación de Ganancias se cumple un viejo anhelo de los trabajadores / Foto: Paula Rivas.

"Un día de fiesta"

Mario “Paco” Manrique destacó que la decisión de terminar con el tributo va a "revitalizar el mercado interno" / Foto: Pepe Mateos.

'Cachorro' Godoy celebró el "respiro" que significará para trabajadores no tener que pagar Ganancias El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo 'Cachorro' Godoy, opinó que la medidapermitirá que los trabajadores tengan "un respiro" y den "respuesta a las urgencias de la vida cotidiana".



"Todo esto hace que hoy, en concreto, las trabajadoras y trabajadores que viven un gran agobio por la situación inflacionaria tengamos un respiro y podamos dar respuesta a las urgencias que el sostenimiento de la vida cotidiana nos impone", dijo Godoy, líder de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).



En declaraciones a Radio Nacional, Godoy afirmó que el anuncio de ayer de Massa pone fin a una "situación aberrante del sistema impositivo" que aplicaba Ganancias sobre el salario de trabajadoras y trabajadores.



Para Godoy, la medida resulta "positiva" y opinó que el Gobierno debe "seguir avanzando" en esa línea.



"Venían faltando medidas más concretas -evaluó el sindicalista estatal- y esto empezó a modificarse con el bono" de 60.000 pesos para los trabajadores que cumplen tareas en relación de dependencia en el sector privado, en Jurisdicciones y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional y en el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.



En ese sentido, Godoy expresó que, con medidas como la anunciada este lunes por Massa, "empieza a hacerse evidente la diferencia" entre el candidato de UxP y los postulantes presidenciales Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), quienes, a su criterio, "expresan intereses en contra de los trabajadores" y "favorecen a los grandes grupos económicos".



Godoy, por su parte, instó al Gobierno a que avance "en nuevas medidas que alcancen a trabajadores precarizados, un universo laboral que abarca a más de la mitad de la población económicamente activa" y que no fue beneficiado con el bono de 60.000 pesos y el nuevo piso del pago de Ganancias.



El secretario general de la CTA Autónoma, en tanto, solicitó también que el Poder Ejecutivo convoque al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para "poner en primer orden medidas concretas que atiendan a las necesidades de la mayoría, porque va a permitir recuperar la esperanza y las expectativas" de los trabajadores.

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, y el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, respaldaron la decisión del ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, de eliminar el impuesto a las Ganancias,"Lo que ayer se anunció fue muy importante porque se elimina el impuesto a las Ganancias tal cual lo hemos conocido hasta hoy y se convierte en un gravamen a los altos ingresos que alcanza a 0.8 de los asalariados que tienen ingresos fijos. Es una categoría en la que entran los CEOs de empresas, los cargos gerenciales, jubilaciones de privilegio", señaló Yasky en declaraciones a FM La Patriada.Además, consideró que "es un impuesto que con el tiempo se fue distorsionando y fue horadando los salarios,, a pesar de que había hecho campaña diciendo que lo iba a eliminar, cuando llegó a afectar a más de 2 millones y medio de trabajadores".En tanto, el titular de los pilotos, Pablo Biró, consideró que la medida anunciada el lunes servirá para “dinamizar la economía", "aumentar el poder adquisitivo" de los trabajadores.El gremialista consideró que se trata de “una medida que se vino trabajando en el movimiento obrero con distintas metodologías" pero sostuvo que, hasta el momento,“A priori es una muy buena noticia porque es una un forma de dinamizar la economía. De esta forma se va a aumentar el poder adquisitivo del salario y paliar el impacto de la inflación. Aún queda pendiente recuperar de la informalidad a los compañeros que están sin trabajo formal. Hay que darles una solución a esos sectores", remarcó el dirigente sindical.En tanto el titular de los judiciales nacionales, Julio Piumato, señaló a Télam Radio que “para todos los trabajadores y trabajadoras fue un día glorioso, un día de fiesta”, por lo que consideró "un paso trascendental y una medida de estricta justicia social”.Piumato, quien es además secretario de Derechos Humanos de la CGT, enfatizó que “hace muchos años nosotros decimos quey por eso ningún trabajador debía ser pasible de este impuesto retrógrado”. “Corresponde que lo paguen aquellos que multiplican su capital, y no el trabajo que tiene la naturaleza absolutamente alimentaria”, puntualizó.Asimismo, destacó como “trascendente” no sólo que “15 salarios mínimos significan 1.770.000 pesos de mínimo no imponible” sino que, si alguno llegara a superar esta cifra, “el cálculo va a ser sobre la diferencia”. Además, sostuvo que “prácticamente ningún judicial, a partir del primero de octubre, va a ser pasible del impuesto a las ganancias”.En tanto, el secretario adjunto de Smata y candidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) por la provincia de Buenos Aires, Mario “Paco” Manrique, calificó de "excelente" la medida, y consideró que es una iniciativa “muy positiva que revitalizará el mercado interno”.“Es una, sostuvo Manrique en declaraciones a Télam Radio sobre el anuncio del proyecto que elimina ese gravamen.Manrique recordó que la eliminación del impuesto a las ganancias para trabajadores, dijo en alusión a la gestión del presidente Mauricio Macri.“Ahora hay un proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo para la eliminación de la cuarta categoría y, en el mientras tanto, la adecuación del piso mínimo no imponible de 1.770.000 pesos, que abarca a casi la totalidad de los trabajadores en la Argentina”, indicó.“Celebramos desde el movimiento obrero esta decisión del ministro de Economía y obviamente la vamos a acompañar con toda nuestra fuerza cuando el proyecto sea tratado en el Congreso”, remarcó el dirigente de la CGT.