Palazzo pidió "coherencia" y acompañar el proyecto para eliminar Ganancias

Pallazo reclamó a la oposición que acompañe el proyecto oficial en el Congreso / Foto: Victoria Gesualdi.

"La oposición pedía que (Massa) lo haga ahora porque ya era Ministro. Ahora ya lo hizo y no lo quieren votar" Sergio Palazzo, diputado nacional

Palazzo recordó que el sindicalismo siempre sostuvo que "el salario no podía ser considerado como una ganancia" / Foto: Maximiliano Luna..

Ganancias, precios y empleo

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, pidió que "la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio tengan coherencia" y, tal como anunció el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa."Tienen la oportunidad de ser coherentes o de mostrar que son unos cínicos e hipócritas que solo votan todo lo contrario a lo que propone el Gobierno", sostuvo Palazzo en declaraciones a la emisora AM530 Somos Radio.El dirigente gremial calificó además como “importantísima” la decisión y ponderó que "es algo por lo que nuestra organización ha luchado por años,y creemos que (el ministro) ha puesto el foco en lo correcto”, según explicó a Radio Télam.Remarcó también que “unos 890.000 recuperarán el poder adquisitivo del salario al no tener que tributar" y que esto "es una noticia oficiosa,” ya que "esos trabajadores no fugan divisas al extranjero, sino que ese ingreso lo destinan al consumo, lo que seguramente va a dinamizar la economía".Las declaraciones llegan después de que Massa anunciara el aumento del mínimo no imponible de hasta 1.770.000 pesos mensuales y adelantara el envió al Congreso un proyecto de ley para eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias para trabajadores y jubilados."La oposición pedía que (Massa) lo haga ahora porque ya era Ministro. Ahora ya lo hizo y no lo quieren votar", apuntó el dirigente del gremio bancario sobre declaraciones de dirigentes de JxC que calificaron la iniciativa del postulante de Unión por la Patria (UxP)".El sindicalista recordó además que el expresidente Mauricio Macri "le mintió descaradamente a lo sociedad y los trabajadores" cuando en la campaña electoral de 2015 prometió "eliminar el impuesto a las ganancias y se fue con el doble de los trabajadores pagándolo"."Hoy nos. Vamos a ver qué hacen los libertarios que dicen que siempre quieren bajar los impuestos", señaló Palazzo.Por otra parte, sostuvo que junto a las medidas anunciadas el lunes "sería importantísimo un acuerdo político con respecto a los precios" y sumó que "la reducción de la jornada laboral ayudaría a bajar el desempleo y crecer el empleo".