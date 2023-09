"Son dos asesinos menos en la calle", dijo el hijo de Blaquier a días del juicio

Los dos menores fueron procesados con prisión preventiva.

Ambos adolescentes aguardan el comienzo del debate en distintos institutos de menores.

El crimen de Blaquier

Andrés Blaquier, asesinado de un tiro el 29 de octubre último durante un asalto.

Elen el partido bonaerense de Pilar, dio a conocer una carta en la que informó que el próximo lunes comenzará el juicio a los dos acusados por el crimen, a quienes calificó como "dos asesinos menos en la calle", al tiempo que remarcó que una posible pena para ellos constituye una "oportunidad de sentar un precedente"."El lunes 18 de septiembre a las 10.00 am en Avenida 12 de Octubre 1475 colectora oeste sentido a capital - Panamericana Ramal Pilar empieza el juicio por el asesinato de mi papá, Andrés Blaquier (62), en un robo a mano armada. A casi un año de la muerte de papá quería agradecerles por acompañamos este último año que fue tan complicado para nosotros y decirles que no hubiésemos llegado hasta acá sin la ayuda, compañía, y la fuerza que nos dio cada uno de ustedes",En la misiva, el hijo del empresario y exdirector de Negocio Agropecuario de Ingenio Ledesma convocó a una movilización para ese día, la cual tendrá como finalidad "pedir justicia por papá, pero también a pedir por la seguridad y el derecho a vivir tranquilos para todos los que seguimos acá hoy" e instó a que los participantes lleven una bandera de Argentina.En cuanto a los dos detenidos por el hecho, ambos adolescentes que aguardan el comienzo del debate en distintos institutos de menores, Pedro indicó que "son dos asesinos menos en la calle"."Cada minuto, mes y año que pasen encerrados tiene un impacto incalculable que es la vida misma de cada uno, porque lamentablemente le puede tocar a cualquiera", expresó.Por último, Pedro consideró que el juicio será una"Hay que enseñarles que quien las hace las tiene que pagar y de mostrarles que no solo se enfrentan a la Justicia sino también a una sociedad cansada de vivir con miedo. Si bien papá, nosotros y sus seres queridos somos víctimas de no tenerlo más, todos los argentinos somos víctimas del miedo", cerró.El homicidio ocurrió el 29 de octubre de 2022 por la tarde cuando el empresario circulaba por el kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires, junto a su esposa, en una moto BMW 1200 de color negro, en sentido a provincia.En esas circunstancias, el empresario fue abordado por dos delincuentes que iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma de fuego para robarle.De acuerdo con los pesquisas,Tras el ataque, uno de los delincuentes se apoderó de la moto del empresario y escapó junto a su cómplice, pero cayó de la moto y la dejó abandonada.Si bien por el crimen del empresario fueron detenidos a las pocas horas una joven de 18 años y su novio de la misma edad, apodado "Lucianito", los investigadores los liberaron tras profundizar la pesquisa, ya que no descartaban otras hipótesis, entre las que se encontraba una banda de asaltantes en la que había menores de edad involucrados.De hecho, el propio "Lucianito" en una de sus declaraciones apuntó a un adolescente de 16 años como autor material del crimen, que finalmente fue detenido como el principal sospechoso.El fiscal original del caso, Gonzalo Agüero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar, comenzó a dudar de la participación de "Lucianito" en el hecho cuando al indagarlo en tres oportunidades notó que no tenía en ninguna parte de su cuerpo las lesiones que debería presentar el verdadero autor del crimen, quien se había caído de la moto robada y lesionado, de acuerdo a los dichos de un testigo presencial.Por ello, el fiscal ordenó a la policía buscar en los centros de salud cercanos el ingreso de algún paciente con ese tipo de lesiones y así fue como se detectó a través de las cámaras del Centro de Monitoreo del municipio de Escobar que 40 minutos después del hecho, uno de los dos adolescentes ahora detenidos se había ido a atender al hospital Dupuy de Garín.En noviembre último ese sospechoso menor de edad fue detenido en una casa de la localidad de Grand Bourg, mientras que el cómplice, también adolescente, fue atrapado tres días después.La causa pasó al fuero de menores y ambos fueron procesados con prisión preventiva por los delitos de "robo agravado por el uso de arma de fuego y por resultar lesiones graves en concurso real con homicidio criminis causae agravado por la utilización de arma de fuego" en perjuicio de Blaquier y de su esposa, Magdalena de Elordy.En junio pasado uno de los adolescentes acusados se fugó de un instituto de menores de Lomas de Zamora, aunque fue recapturado un mes después en la localidad bonaerense de Garín tras robar un auto a punta de pistola, por lo que fue derivado a un centro de máxima seguridad situado en la localidad bonaerense de Melchor Romero para evitar otra posible fuga.