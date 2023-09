Kim Jong-un, Putin y un encuentro que genera especulaciones mundiales

Los dos líderes reunidos en el lejano oriente. / Foto: AFP.

Foto: KCNA

Tren blindado

El líder norcoreano Kim Jong-un llegó a Rusia en un tren blindado para reunirse con el presidente Vladimir Putin, un encuentro que despertó una ola de especulaciones mundiales que coinciden en que ambos países firmarán un acuerdo armamentístico en plena guerra rusa con Ucrania. Kim salió el domingo de Pyongyang en su tren privado verde y dorado acompañado por una importante comitiva de oficiales militares, según las imágenes difundidas por la prensa oficial del primer viaje al extranjero del líder norcoreano desde 2019.La agencia estatal rusa Ria Novosti, recogió la agencia de noticias AFP.Después de una semana de especulaciones, ambos gobiernos confirmaron la reunión, pero no detallaron ni la fecha exacta ni el lugar, aunque luego trascendió en la prensa que el encuentro tuvo lugar en Vladivostok, donde Putin asiste a un foro económico.Esas fuentes señalan que Moscú quiere proyectiles de artillería y misiles antitanque norcoreanos para su operación militar en Ucrania, a cambio de tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares y ayuda alimentaria para Pyongyang.a los medios rusos."Lo importante para nosotros es el interés de nuestros dos países y no las advertencias de Washington", agregó.El líder norcoreano no había salido de su país desde que comenzó la pandemia de Covid-19.En Pyongyang recibió una "calurosa despedida", dijo la agencia estatal KCNA, con numerosos altos cargos reunidos en la estación, guardia de honor y una alfombra roja tendida hasta la entrada al tren blindado.Según el diario surcoreano Chosun Ilbo, el convoy, muy pesado por el blindaje, circula a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora y necesita 20 horas para recorrer los 1.200 kilómetros entre Pyongyang y Vladivostok.Kim ha mostrado repetidamente su preferencia por el tren para viajes internacionales. En 2019, realizó un trayecto de 60 horas de ida y vuelta hasta Hanói para una cumbre con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.En julio, el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigú, visitó Pyongyang y asistió a un desfile y a una exposición de material militar.