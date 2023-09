Alberto Fernández encabeza la cumbre de ministros de Defensa de América Latina y el Caribe

Foto: Presidencia

En el marco de la II Conferencia de América Latina y el Caribe sobre Operaciones de Paz de la ONU mantuve una reunión con el Secretario General Adjunto de la ONU Jean-Pierre Lacroix y el asesor militar General Birame Diop, para repasar los detalles del encuentro que comienza mañana.

#ALCONU 🇺🇳 | En el marco de la II Conferencia de América Latina y del Caribe sobre Operaciones de Paz de la @UN, el ministro @JorgeTaiana se reunió con el sec gral adj de Operaciones de Paz, @Lacroix_UN, y autoridades de Costa Rica 🇨🇷 y Haití 🇭🇹.



🔗https://t.co/nZAnvk2ifA pic.twitter.com/iSmIhtMYKO — Ministerio Defensa (@MindefArg) September 12, 2023

El presidente Alberto Fernández encabeza la apertura de la II Conferencia de América Latina y del Caribe sobre Operaciones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ALCONU), junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana, el canciller Santiago Cafiero y al secretario general adjunto de Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix., según se indicaron fuentes oficiales.El encuentro que se realiza desde las 10 y tiene el objetivo "de consolidar la articulación en relación a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas" y servirá para aprobar el estatuto de la “Red Latinoamericana y del Caribe para la cooperación del mantenimiento de la Paz” que fue creada en Lima en el 2022.De esa manera,La Argentina ejerce la presidencia pro-témpore del cónclave, que avanzará en la definición de las metas, el pensamiento estratégico y la perspectiva regional.El encuentro cuenta con la presencia de autoridades de Defensa de Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Bahamas y Haití; y autoridades gubernamentales y de las Fuerzas Armadas de Antigua y Barbuda, Barbados, Belize, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana y México.Asimismo, participarán como observadores representantes de España, Canadá, India, China, Eslovenia, Pakistán y Francia.“En una época donde se cuestionan los cambios en el orden mundial, nosotros reafirmamos nuestra voluntad de apoyo al sistema multilateral en general, al sistema de Naciones Unidas, y también, en particular nuestro apoyo a todo el espacio de operaciones de mantenimiento de la paz”, había afirmado el ministro Taiana al repasar los preparativos para esta reunión con el secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU, Jean Pierre Lacroix, a través de una videoconferencia que se realizó en los últimos días.Por su parte, se dio a conocer que la Argentina, como participante activo de esas instancias multilaterales y en el ejercicio de la presidencia pro témpore reafirma la realización de operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) que son respetuosas de la soberanía, la integridad territorial, la independencia política y la no intervención en los asuntos internos de los Estados.En ese sentido, desde el Edificio Libertador destacaron que las OMP necesitan del consentimiento de las partes, la imparcialidad y el no uso de la fuerza salvo en legítima defensa.Durante el año pasado, la Argentina contribuyó con más de 280 efectivos en ocho misiones, realizadas en Chipre, Colombia, Sahara Occidental, República Centroafricana, Oriente Medio, Sudán del Sur, India y Pakistán y el Líbano.