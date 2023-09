Riquelme: "Si otros hubiesen ganado lo que ganamos, dirían que Boca es el Real o el City"

Foto: Cris Sille.

Sergio romero / Foto Archivo

Foto: X @BocaJrsOficial

Edinson Cavani / Foto: Maximiliano Luna.

El vicepresidente "xeneize", Juan Román Riquelme dijo en la noche del lunes que"Cuando uno prende la televisión pareciera que estamos en semifinales de Libertadores pero todo lo que pasó antes no fue nada. Nosotros tratamos de tener calma, pero todos los días se tienen que hablar, y cuando otros conseguían lo que ganamos nosotros, decían que eran como el Real Madrid o el Manchester City", dijo Riquelme a ESPN."Fuimos bicampeones en 2020 y 2022, ganamos la Supercopa Argentina, estamos en semis de Libertadores, en cuartos de Copa Argentina, y a los chicos les digo muchas gracias. Queremos jugar mejor, pero cuando prendés la televisión pareciera que hace años que Boca no gana nada", se quejó.En cuanto a, el rival en semifinales de la Copa Libertadores, al que se enfrentará el 28 de este mes como local y el 5 de octubre en Brasil, comentó sobre este segundo cruce que. Pero primero tenemos nuestro partido en casa, que será una fiesta espero que tengamos la suerte de ganar., el que te hace querer de por vida. Yr".En cuanto a que estilo de juego se necesita para ganar la séptima Libertadores, dijo que "sea la manera que sea, siempre hay que jugar bien para ganar. Tenés que jugar bien y hacer algo mejor que el rival, porque la suerte te toca pocas veces. Pero la forma la van a elegir los entrenadores, porque creemos que tenemos un buen plantel".Después habló delfactor gravitante en la serie de penales ante Nacional de Montevideo, Racing y el domingo ante Almagro:"A 'Chiquito'. Cuando arreglamos con él fue todo muy rápido. Sabíamos que tenía que recuperar su rodilla, pero los médicos hicieron un trabajo muy bueno y él también. Yo tuve la suerte de conocerlo en 2008 y a partir de ahí, tenemos una relación muy linda", contó.Respecto del pase del domingo en Copa Argentina ante el modesto Almagro por la definición en los penales, Riquelme eligió hablar del próximo rival, "Talleres, que es uno de los mejores equipos del fútbol argentino, pero también pasó a Colón por penales. Y Colón erró un penal pero fue mejor, y no se habló nada"."Después, siempre se puede jugar mejor. Yo tengo la ilusión de que siempre se puede jugar mejor. Ayer estábamos bien y en forma sorpresiva Almagro nos empató. Tenemos que tratar que no se repitan esas cosa. No siempre vamos a ganar por penales. La Copa Argentina es un torneo complicado", admitió.Después habló de algunos de los futbolistas, empezando por: "Cuando se fue Pol Fernández decían '¿Cómo se va a ir?' y cuando se mencionó otro equipo (lo dijo por River) al que podía ir, decían que era de selección, y".También se refirió a una de sus debilidades futbolísticas: el colombiano: "Es el Marcelo del Real Madrid para nosotros. Voy feliz a la cancha cuando juega él, porque hace cosas que no son normales., pero no tengo dudas que está entre los mejores '3' de la historia del club".Luego llegó el turno del juvenil. "El 'Colo' es un atorrante que; lo ponés de marcador de punta y lo hace bien, de volante también y de delantero lo mismo"."Y en cuanto a, a mi modesto ver. Es un crack", concluyó sobre el delantero uruguayo.También hablo de su "orgullo" por los juveniles que se formaron en el Predio de Ezeiza y la conquista del sábado pasado, cuando se ganó la Copa Intercontinental Sub 20 por penales ante el AZ Alkmaar, de Países Bajos."Somos campeones del mundo. Se jugó el año pasado en Uruguay, ahora tuvimos la suerte de hacerlo en casa y fue una fiesta la Bombonera. Es bueno para el fútbol argentino, así estamos muy felices" dijo con una sonrisa.: "Escuchamos muchas cosas, porque hablar es gratis, como que es un rejunte de amigos de Román, que solo se juntan a comer asados. Pero cuando las cosas hablan por sí solas es maravilloso. Porque somos campeones del mundo y no tengo más que palabras de agradecimiento. Es una maravilla y para mi es uno de los momentos más felices que tengo desde que llegué al club", agregó.También: "La gente de la UEFA me felicitó por el campo de juego de la Bombonera. Se reían cuando yo estaba en el medio del agua con la gente que trabajaba.. Nuestra casa estaba abandonada, pero cada día la estamos poniendo más linda"."Antes no hicieron nada por el campo y ahora estamos orgullosos de la Bombonera. Es la cancha mas linda del mundo. Volvimos de a poco a hacer de Boca un club de fútbol", destacó."Yo tengo vacaciones hace tres años y medio en el mejor lugar del mundo que es Boca. Paso todo el día en el club, desde muy temprano hasta muy tarde. Me dicen que no tengo vacaciones. Mis vacaciones pasan por estar acá y me encanta. Este club es mi vida. Siempre me pongo a ver los chiquitos y lo disfruto mucho", cerró un Riquelme auténtico y feliz a sus 43 años.