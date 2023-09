Kicillof anunció la implementación del Boleto Estudiantil para el nivel terciario

Achával y Kicillof / Foto Twitter @FedericoAchaval

"Cuando uno ve la historia argentina, comprende que la rebeldía no está en quienes visitan reuniones de empresarios en el Hotel Llao Llao, sino en quienes se enfrentan a intereses poderosos para transformar y ampliar derechos" Axel Kicillof, gobernador bonaerense

"Desde cada rincón de la Provincia tenemos que pelear por nuestros derechos y seguir comprometiéndonos por más: no elijamos por lo que se hizo, sino por todo lo que falta" Jorge D' Onofrio, ministro de transporte bonaerense

Hoy, en el marco del Mes de las Juventudes compartimos un encuentro con @Kicillofok y jóvenes de toda la provincia.



Tenemos el compromiso de seguir implementando políticas públicas que los abracen, los contengan y los representen.



Creemos profundamente en la fuerza… pic.twitter.com/hqFVNv5xPm — Federico Achával (@FedericoAchaval) September 11, 2023

Inauguración de una nueva escuela

Edificio de la Escuela Secundaria N°40 de Barrio El Rocío, en la localidad de Manuel Alberti, obra educativa número 176 de la actual gestión bonaerense.

Hoy celebramos el #DíaDelMaestro inaugurando una escuela más. La Secundaria N° 40 de #ManuelAlberti ya es una realidad y abraza a su comunidad.



Con @Kicillofok ya llevamos 21 escuelas construidas en #Pilar desde que asumimos la gestión.@AlbertoSileoni @donofriojorge pic.twitter.com/pnetJhtQro — Federico Achával (@FedericoAchaval) September 11, 2023

La Noche de los Lápices del 16 de septiembre

El gobernador bonaerense,, que alcanzará a más de 273.000 estudiantes bonaerenses de establecimientos de gestión estatal y privada, y afirmó que es laa los estudiantes secuestrados y desaparecidos en el episodio conocido como La Noche de los Lápices, ocurrido el 16 de septiembre de 1976."Este 16 de septiembre se va a cumplir un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices que nos va a encontrar con miles de pibes y pibas que, a pesar del tiempo transcurrido, tienen en claro que fueron esas luchas las que posibilitaron las conquistas de hoy ypara que llegue a las y los estudiantes del nivel terciario", anunció entusiasta el mandatario bonaerense.Kicillof efectuó este anuncio en el marco del, en el Microestadio Municipal de Pilar, junto al intendente local,; el director general de Cultura y Educación,; los ministros de Desarrollo de la Comunidad,; y de Transporte,; la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual,; su par en Derechos Humanos,; y la directora de Juventudes,"En estos tiempos hay que preguntarse dónde está la rebeldía", señaló y destacó que "detrás de los que gritan en televisión muchas veces se esconden discursos negacionistas de la Dictadura y personas que están en contra de la educación pública y gratuita".Sostuvo que "cuando uno ve la historia argentina, comprende que la rebeldía no está en quienes visitan reuniones de empresarios en el Hotel Llao Llao, sino en quienes se enfrentan a intereses poderosos para transformar y ampliar derechos".La ampliación del boleto estudiantil alcanzará a estudiantes bonaerenses del nivel terciario que asisten a 350 instituciones en localidades que cuentan con el sistema SUBE tanto en el área metropolitana como en el interior.Se aplicará igual que a nivel universitario, contemplando 45 viajes al valor de la tarifa plena mínima de cada jurisdicción.Por su parte, D´Onofrio explicó que "a partir del 1° de octubre miles de estudiantes bonaerenses van a tener la posibilidad de inscribirse al sistema de boleto terciario gratuito de una forma sencilla, a través de una página web"."Desde cada rincón de la Provincia tenemos que pelear por nuestros derechos y seguir comprometiéndonos por más: no elijamos por lo que se hizo, sino por todo lo que falta", precisó.En tanto, Larroque, expresó que "ya hemos visto muchas veces en nuestra historia la idea de culpabilizar a los sectores juveniles: nuestra sociedad no puede volver a recorrer ese camino"."Para la Provincia ya es una costumbre poder aprovechar estas fechas para ampliar el boleto estudiantil, que en este caso les permitirá a muchos estudiantes del nivel terciario poder cumplir sus sueños y ejercer sus derechos", indicó.El Encuentro de las Juventudes de la Provincia es una jornada recreativa en la quecomo Envión y las actividades que proponen los Centros Juveniles, el Organismo de la Niñez y Adolescencia y los Centros de Acompañamiento Socio Comunitarios en Adicciones. Esta edición contó con una zona gamer; ferias de emprendedores; una muestra de "Prohibicionismo en la dictadura"; iniciativas tecnológicas, culturales y deportivas.Por último, Kicillof resaltó que "ante quienes dicen que las y los jóvenes ahora son individualistas, nosotros les respondemos con la fuerza de los pibes y las pibas que piensan en los demás: allí está el poder transformador de nuestra provincia, en la juventud".Además, Kicillof y Achával encabezaron el acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°40 de Barrio El Rocío, en la localidad de Manuel Alberti.A partir de una inversión de $ 257 millones, se construyeron seis aulas, dependencias administrativas, sanitarios y patio.Se trata del edificio escolar N°176 construido durante la gestión actual en toda la provincia, y el N°21 finalizado en el distrito de Pilar.Durante el acto, Sileoni remarcó: "Cada 11 de septiembre es un día de celebración y, en este caso, es también un día de fiesta porque estamos inaugurando un nuevo edificio escolar"."Estamos trayendo al barrio lo mismo que hemos realizado en toda la provincia:que invierte y prioriza la educación pública y de calidad", agregó.La noche del 16 de septiembre de 1976 se inició unde efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército, y en su mayoría eran integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), quienes reclamaban por el boleto estudiantil secundario gratis.Los jóvenes, por eso a este hecho se le denominó "La noche de los lLápices".Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención "Arana", donde, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.