Buscan mejorar la respuesta a la demanda de trasplantes en jornadas del Incucai

Los pacientes, presentes

Personas trasplantadas y pacientes en lista de espera resaltaron el valor de haber sido invitados a las primeras jornadas post pandemia del sistema nacional de donación y trasplante que iniciaron este lunes, porque es "un espacio que venimos solicitando hace un tiempo", dijo secretario del Consejo Asesor de Pacientes del Incucai (CAP) Guillermo Testa.



Las jornadas fueron organizadas por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta a la demanda de trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina.



"Es un honor poder estar en las jornadas porque es un espacio que venimos solicitando hace un tiempo con la intención de poder acercar desde el área de los pacientes intenciones y deseos para que se puedan llevar a cabo a través del trabajo en forma conjunta con las jurisdicciones y además poder conocer a todo un sistema que está detrás nuestro y que no conocemos. Conocemos cómo funciona pero no conocemos las caras. Hoy nos toca vernos", dijo Testa a Télam.



En el encuentro, destacó, se encontrarán pacientes y personas trasplantadas con coordinadores hospitalarios, a quienes van a poder "agradecer esas horas -dedicadas- y el esfuerzo", como también con trabajadores de áreas sociales de las provincias e los integrantes del todo el sistema de procuración "que trabajan para que nosotros podamos gozar de buena salud", valoró.



"Destaco la invitación a participar para poder acercarnos más y poder, así, seguir llevando adelante políticas no solo de salud, sino también de inclusión social de las personas trasplantadas y en lista de espera", concluyó.



El Consejo Asesor de Pacientes (CAP) del Incucai está formado por representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan en torno a la donación y el trasplante de órganos en distintas localidades argentinas.



La conformación de este consejo está prevista en la Ley de trasplante, promueve los derechos de las personas trasplantadas y en lista de espera y propone mejoras en su calidad de vida, explicaron desde Incucai.



Entre las sociedades científicas que participaron de las jornadas estuvieron la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT), la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Sociedad Argentina de Nefrología (SAN).



Entre los financiadores SSS, PAMI, Cospra, Seguros privados. En tanto, también estuvieron directores de Hospitales con actividad destacada en el Sistema estuvieron los del Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba, Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Misiones y el Hospital El Cruce Néstor Kirchner de Buenos Aires.



El Hospital Dr. Eduardo Castro Rendón de Neuquén, el Hospital Dr. Angel Cruz Padilla de Tucumán, el Hospital de Urgencias Dr. Clemente Álvarez de Santa Fe, HIGA Simplemente Evita, Buenos Aires, Hospital de niños Santísima Trinidad de Córdoba, y del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.



La última jornada, que tendrá lugar este martes, constará de una sesión plenaria sobre comunicación en salud y cuatro talleres sobre fortalecimiento institucional de los organismos provinciales de donación y trasplante, entre otros.