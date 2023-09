Con el nuevo piso, sólo pagará Ganancias el 0,9% de los trabajadores

Foto: Maximiliano Luna.

¿Cuál es el impacto de las modificaciones anunciadas por @SergioMassa al impuesto a las ganancias?



El porcentaje de empleados que lo seguirán pagando pasará de 9,5% a sólo 0,9%. pic.twitter.com/XYwWswTqIp — Centro CEPA (@ctroCEPA) September 11, 2023

Massa anunció en Plaza de Mayo la suba del mínimo no imponible y el proyecto de ley que busca que el piso se ajuste en forma semestral / Foto: Maxmiliano Luna.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destacó que, a partir de la suba del piso de Ganancias anunciada este lunes por el ministro Sergio Massa, solamenteEl ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP) reveló esta tarde la decisión de elevar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (IIGG) hasta los $ 1.770.000 mensuales a partir del 1 de octubre.El CEPA resaltó que con esta iniciativade no mediar modificaciones.Massa también anunció que enviará al Congreso un, en conformidad con la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), de manera que el cambio quede institucionalizado y se mantenga constante el porcentaje de trabajadores que pagan el gravamen.El proyecto que presentó el ministro de Economía plantea queDe acuerdo al informe, en 2022 la participación de las personas humanas en el IIGG fue del 32,3% mientras que el 67,7% correspondió a Sociedades.Según estimaciones del centro de estudios, por otro lado, el IIGG representa el 18,1% del total general de la recaudación nacional.El nuevo mínimo no imponible se ajustaría en enero y julio de cada año -según establece el proyecto de ley-, y mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable.Para tomar como ejemplo: un trabajador en relación de dependencia con una remuneración bruta mensual de $ 800.000 percibía, hasta ahora, un ingreso neto mensual de $ 550.308, ya que debía afrontar la retención de cargas sociales por $ 132.001 y el pago del impuesto a las Ganancias por $ 117.690.En cambio, con el nuevo mínimo no imponible, el mismo salario bruto implicará un ingreso neto de $ 667.999, lo que