Sánchez retirará una condecoración otorgada en 1975 a Pinochet

España decidió el, anunció este lunes el presidente Pedro Sánchez, gesto que su par chileno Gabriel Boric agradeció como “un gesto por la memoria y la justicia”."Hace 50 años, la democracia chilena fue víctima de un ataque brutal que estremeció al mundo. Hoy, 11 de septiembre, es la hora de reparar una injusticia histórica.", anunció Sánchez en la red social X (antes Twitter).Pinochet recibió la condecoración en Santiago, en el edificio Diego Portales -hoy Centro Cultural Gabriela Mistral- de manos del entonces jefe del Estado Mayor Central del Ejército español, Emilio Villaescusa, en nombre del dictador Francisco Franco.El 11 de septiembre de 1973 el gobierno del entonces presidente Salvador Allende fue derrocado por un golpe de estado encabezado por el general Pinochet.La dictadura se extendió hasta 1990; más de 1.000 personas desparecieron a manos de los militares, que se coordinaron con otras dictaduras de la región para perseguir a simpatizantes de izquierda, 3.200 fueron ejecutados y miles partieron al exilio.Pinochet entregó el poder en 1990 tras las elecciones del año anterior, pero“Gracias presidente Sánchez por la memoria y la justicia, pero por sobre todo por el futuro”, resaltó Boric.Y agregó: “Tal como dice el presidente Pedro Sánchez, España y Chile defienden la democracia desde una experiencia compartida. Gracias Presidente por sumarse a la conmemoración. Democracia Siempre, ese es nuestro camino!”.En su video, Sánchez advirtió que “hace 50 años la democracia chilena fue víctima de un ataque brutal que estremeció al mundo” y consideró que “aquel golpe brutal no solo quebró el orden constitucional y derribó a un gobierno legítimo surgido de las urnas, sino que”.“Quiero recordar a quienes dieron su vida por la libertad y la democracia, a quienes sufrieron torturas, persecución y exilio. En su memoria encontramos inspiración para defender la democracia y en su dignidad un ejemplo de coherencia que inspiró al mundo entero”, destacó el presidente español.Y expresó que ambos países “defienden hoy la democracia desde la experiencia compartida que supone perderla y reconquistarla”.“Como cada 11 de septiembre, Chile vive en el corazón de España. Sufrimos como propia aquella tragedia. Hoy miramos y constatamos una hermosa certeza: que al final, las grandes alamedas tanto tiempo cegadas por la oscuridad se abrieron de par en par y Chile reconquistó su libertad”.También el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó queBorrell reseñó que aquel día, “en una Europa con varias dictaduras en su seno y en España misma de inmediato se generó una solidaridad de largo alcance, de largo aliento” y puso de relieve el “fortalecimiento de un puente de amistad y una comunión de valores que perdura hasta hoy”.“Recordamos para no olvidar y para rendir homenaje a las miles de víctimas, desaparecidos y torturados. Recordamos para no olvidar el último mensaje de Allende, su dignidad y mensaje de esperanza entre disparos y explosiones”, manifestó el diplomático.Remarcó además la necesidad de recordar “más de tres décadas después del retorno a la democracia como, porque en la educación y en la memoria reside la fuerza para que nunca más se pueda repetir” algo así.