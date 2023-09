Suspendieron la búsqueda de los dos marplatenses desaparecidos en la costa de Málaga

Maximiliano Ludvik y Emmanuel Soria, los marplatenses desaparecidos en Málaga / Foto: Instagram.

Las operaciones de búsqueda de, los dos marplatenses que desaparecieron frente a las costas de la localidad española de Málaga, cuando hacían padelsurf, fueron suspendidas este lunes, pese al reclamo de los familiares para que continuaran por todos los medios.Según confirmó a medios españoles laespañol, si bienque naveguen por el área rastrillada, para que informen cualquier novedad, tras dos semanas sin rastros de Ludvik (29) y Soria (34)La suspensión de las operaciones fue confirmada pese al pedido sostenido por familiares de ambos argentinos a través de distintas acciones, para exigir que se mantengan tanto por medios marítimos como aéreos.Según informó el Diario Sur, de Málaga, "Salvamento Marítimo ha mantenido este fin de semana en la zona la embarcación Cronos de Cruz Roja, que hizo las últimas batidas dentro del dispositivo establecido", pero,y los cambios del viento y la marea, "las autoridades han pasado desde este lunes de una búsqueda activa a la pasiva, por lo que ya no se han movilizado medios marítimos ni aéreos".El operativo de búsqueda se puso en marcha en la madrugada del último 28 de agosto, horas después de que familiares de Ludvik y Soria denunciaran en Málaga que no habían regresado tras ingresar al mar para hacer padelsurf y ver el amanecer.Desde entonces, se desplegaron en la zona embarcaciones, aviones y helicópteros, pero no hallaron rastros de ellos.El mismo día del inicio de la búsqueda, tripulantes de un velero que navegaba a 25 kilómetros de la costa malagueña encontró la tabla de padelsurf, con una bombilla de mate.Un video captado por un turista, difundido cinco días después de la desaparición a través de un medio de información sobre la comunidad argentina en Málaga, confirmó que ambos ingresaron al mar por la playa de Huelin.Desde la desaparición de Ludvik y Soria, familiares y allegados realizaron concentraciones y actividades en Mar del Plata y en Málaga, para sostener el reclamo de información sobre ellos y pedir que se los busque "por todos los medios".El último fin de semana, sus familiares se concentraron frente a la playa en la que entraron al mar, y amigos y allegados realizaron una serie de acciones en la villa deportiva del Club Social y Deportivo Argentinos del Sur marplatense, al que ambos estaban muy vinculados.