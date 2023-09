Gran satisfacción por la eliminación de impuesto a las ganancias en los salarios

El apoyo quedó palpable en la Plaza de Mayo. (Foto: Maximiliano Luna)

"Una medida que se esperaba hace mucho tiempo", expresó Yasky

Apoyo de los mineros

"Es bienvenido todo lo que ayude a mejorar el salario"

Satisfacción entre los docentes

"El salario no es ganancia, ni en pesos ni en dólares", dijo Cavalieri

Para Máximo Kirchner significa "un poco de esperanza"

Masivamente el arco político y gremial mostró su safistacción por la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios, una medida que "impactará muy fuerte" en la economía familiar ya que el ", destacó que los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el impuesto a las ganancias comprenden una medida "que se esperaba hace mucho tiempo", señaló quey valoró que ayuda a "ir por un proyecto de ley" para una solución definitiva."Para los trabajadores y trabajadoras de este país es una medida que se esperaba hace mucho tiempo, que se luchó con la consignay finalmente va a tener una respuesta", expresó el dirigente sindical a Télam.Yasky advirtió que la medidapara aquellos que queden liberados de entre el 21% y 27%" y evaluó que ello "impactará muy fuerte en la economía de las familias" además de "permitir ir por un proyecto de ley"."En lo inmediato va a haber seguramente un decreto para evitar queesa confiscación de los salarios pero la idea es tener una solución definitiva que convierta esto en un gravamen a los altos ingresos y no un impuesto al salario como era hasta ahora", explicó.Según los cálculos efectuados por el diputadoy enfatizó la importancia de que este sea el puntapié para que se le de impulso al proyecto de ley para dar "con una solución de fondo"."La ley prevé modificar las alícuotas, las escalas, hacer mucho más suave la progresión de escala de manera de evitar situaciones muy injustas como que un trabajador decida no hacer horas extra para no tener que pagar más impuestos de lo que le significaba el incremento de su trabajo con horas extra", señaló.Sobre las expectativas que genera el tratamiento del proyecto de ley en el Congreso, Yasky vaticinó quey que el tema será "el dilema" que representará para la bancada de Juntos por el Cambio (JxC) que -según Yasky- tendrán que "explicar cómo si haciendo campaña decían que había que eliminar el impuesto, no lo votan en esta oportunidad"."Durante el gobierno de Cristina Kirchner pagaban ganancias cerca de un millón de trabajadores. Mauricio Macri recuerdo que hizo una campaña electoral que puso el eje en la consigna que era 'yo asumo y elimino el impuesto a las ganancias'. No", recordó el dirigente gremial.La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) respaldó la decisión del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, de producir "la quita de Ganancias a los trabajadores, que es un tributo que no los favorece", yUn documento del gremio que lidera a nivel nacionalsostuvo que el Impuesto a las Ganancias solo "perjudica a los trabajadores"; señaló que hasta "el hartazgo el sindicato afirmó que el salario no es ganancia" y respaldó la decisión de Massa.El secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, manifestó este lunes que "es bienvenido todo lo que ayude para que el trabajador mejore su salario", al referirse a los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el impuesto a las Ganancias.En declaraciones a Télam Radio, Minucci recordó queEl referente de la Corriente Federal de la CGT destacó que "junto a 51 gremios, en agosto de 2022 constituyeron la Mesa 'El salario no es ganancia', que encaró presentaciones y marchas" en rechazo al pago del impuesto por parte de los trabajadores y destacó que durante este gobierno encontraron "una buena aceptación a los planteos”."Fue muy importante la iniciativa de Sergio Palazzo, Pablo Moyano y del sindicato de Aceiteros, nos abroquelamos y trabajamos en un proyecto común", destacó. También señaló que la Mesa trabajó "durante casi 5 meses con Economía, la AFIP y el Ministerio de Trabajo" y en forma conjunta se alcanzó un "dictamen con 5 puntos que se agregaban de acuerdo" a la ley actual.El titular nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, señaló su "satisfacción" por la decisión del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, de realizar "el quite de Ganancias a los docentes", y respaldó "el nuevo mínimo no imponible porqueUn documento firmado por Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, apoyó la iniciativa oficial y enfatizó que la medida fue reclamada durante años por la UDA,"Esto lleva años de reclamo de la UDA, y se hizo realidad en un momento difícil. Los trabajadores de la educación lo necesitaban de forma imperiosa", agregó el dirigente.Romero reclamó al Congreso Nacional que se aboque de forma inmediata al tema y legisle en ese sentido para eximir a los docentes de "este impuesto y este castigo al trabajo", y señaló que la iniciativa "debe ser ley y mantenerse fija hacia adelante"."La iniciativa oficial debe salir por ley y quedar fija hacia adelante como una estrategia a favor del mundo del trabajo", concluyó el líder docente e integrante de la central obrera.El, celebró el aumento del piso salarial para la deducción del Impuesto a las Ganancias anunciado por el ministro de Economía y candidato a presidente oficialista, Sergio Massa."Es imperativo que todo el mundo comprenda que el salario no puede ser considerado ganancia, ni en pesos ni en dólares", dijo Cavalieri en declaraciones periodísticas.Sostuvo queque ha afectado sus ingresos y calidad de vida. Esta iniciativa es un paso valioso hacia la justicia tributaria y el bienestar de los argentinos".El titular del gremio mercantil dijo que "si bien la iniciativa es muy positiva, no debe ser considerada sólo como la acción de un candidato a presidente, sino que debe ser comprendida y establecerse como un compromiso de todo el Congreso Nacional, un consenso de la dirigencia política en su conjunto"., más allá del marco electoral que atraviesa el país. Para que no dependa de la voluntad de un dirigente en particular, sino que se transforme en una política a largo plazo. Debemos trabajar juntos, sin importar afiliaciones políticas, para garantizar que los beneficios alcancen a todos los trabajadores", aseveró.El diputado nacional y titular del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, indicó que el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la quita del impuesto a las Ganancias es" y celebró la recuperación del poder adquisitivo.Kirchner participó de la reunión en el ministerio de Economía y estuvo presente junto a Massa en el anuncio posterior en Plaza de Mayo, donde se congregaron trabajadores a celebrar la medida.", expresó el titular del PJ bonaerense sobre el anuncio del candidato a presidente de Unión por la Patria en declaraciones a los medios presentes.Y agregó: "Creo que siempre recuperar el poder adquisitivo de la gente es positivo. Es la gran deuda del Frente de Todos. Lo principal es que le va a servir a un montón de argentinas y argentinos para poder afrontar mejor este tiempo. Eso es lo principal".impuesta por las condiciones del endeudamiento que generó (el expresidente Mauricio) Macri y del acuerdo que firmó (el exministro de Economía, Martín) Guzmán", completó.