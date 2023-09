Especialistas debatieron sobre las relaciones de China con América Latina y el Caribe

Foto: Prensa

Se celebró por primera vez en Argentina el VI Foro de Diálogo entre las Civilizaciones de China y de América Latina y el Caribe (ALC), con la participación de más de un centenar de funcionarios gubernamentales, empresarios, sinólogos, académicos y representantes de medios de comunicación. Entre los temas que se debatieron se destacó la implementación conjunta de laDurante el encuentro, el director del Comité de Asuntos Asiáticos del(CARI),, dijo que "el conocimiento de las respectivas civilizaciones contribuye al mejor entendimiento del otro, lo cual a su vez redunda en posibilidades de un diálogo más productivo, voluntad de cooperación y búsqueda de acuerdos fructíferos para ambas partes"."En el actual escenario internacional, caracterizado por la inestabilidad, la tensión y la resultante incertidumbre, la promoción del diálogo entre las civilizaciones es una propuesta esperanzadora, que marca un rumbo distinto del que impera en el campo internacional", agregó.Además, Malena remarcó que “China y América Latina, a pesar de la distancia geográfica y cultural que las separa, tienen en común aspiraciones, visiones e intereses que coadyuvan con trabajar en conjunto para construir un más justo y razonable ordenamiento político y económico internacional, que es a lo que en definitiva se orienta la idea de construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad".Para la académica, vicepresidenta electa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), foros de este tipo resultan fundamentales "para avanzar en todos los temas de interés común entre la región y China", ya que el intercambio y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones de China y América Latina "es sumamente importante y ha crecido mucho en los últimos años".La exsubsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina subrayó la importancia de aumentar los intercambios entre las dos partes y consideró que "para esto el diálogo en varios niveles es imprescindible, a nivel gubernamental pero también a nivel no gubernamental".Por su parte,, Director del Centro de Estudios de Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y presidente de la Asociación Latinoamericana de Estudios Chinos (ALAECh), valoró el intercambio y el aprendizaje mutuo entre las civilizaciones de China y de ALC, destacando que "se han multiplicado las instancias de diálogo tanto a nivel bilateral como multilateral"."Un aprendizaje profundo lleva a un conocimiento más adecuado de las múltiples formas civilizatorias que podemos encontrar en China y en nuestra región, así como de las diferentes experiencias en el proyecto de modernización de los Estados nacionales", sostuvo.Por su parte, el académico, miembro del Grupo de Trabajo "China y el mapa del Poder Mundial" del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), señaló que la Iniciativa de Civilización Global "apunta a uno de los ejes centrales que deberíamos compartir todos los pueblos del mundo, la defensa de los valores de la humanidad, que son la paz, el desarrollo económico y social, la justicia, la equidad, la democracia y la libertad"."Solo el camino basado en el respeto a la diversidad de los pueblos y en la cooperación entre naciones puede conducirnos a resolver algunos de los problemas más urgentes que tenemos y ayudarnos a vivir en un mundo mejor", sintetizó el experto argentino.En la ceremonia de apertura del foro se celebró el, promovida por el Instituto de Investigación China y el Mundo Contemporáneo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Academia Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Sociedad Latinoamericana de Estudios Chinos y la Red Latinoamericana de Televisión Pública.Su objetivo es implementar la Iniciativa de Civilización Global y promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre China y América Latina en áreas como la transformación económica, la gobernanza para la reducción de la pobreza, el cambio climático y la innovación tecnológica a través de medidas prácticas. Además, proporcionar apoyo intelectual para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.Por otro lado, el Congreso Popular Provincial de Jiangsu firmó un acuerdo de cooperación con el Ayuntamiento de Buenos Aires para establecer la "Librería Jiangsu"; el Centro Interamericano de Comunicación de la Oficina de Lengua y Cultura Extranjeras de China (Beijing Weekly News) lanzó la Alianza de Think Tank de Medios de Comunicación China-América Latina; la Editorial Zhaohua firmó un acuerdo de publicación de cooperación estratégica internacional con la Editorial Luxemburgo en Argentina para lanzar conjuntamente los logros de “De la Similitud al Conocimiento: Crónica Diplomática de la Nueva China y América Latina”; y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales publicó la versión en español de Breve Historia de la República Popular China (1949-2019).Estuvieron presentes Liu Dawei, Subdirector de la Oficina de Lenguas Extranjeras de China; Wei Guoqiang, Subdirector del Comité Permanente del Congreso Popular Provincial de Jiangsu; Carola Ramón, ex Subsecretaria de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina; Pablo Vommaro, Director del Departamento de Investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Julián Rebon, Secretario General Adjunto de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, entre otros.El Foro de Diálogo de Civilizaciones entre China y América Latina es la plataforma de diálogo público más importante entre China y la región latinoamericana. Desde su creación en 2017, se ha celebrado durante cinco sesiones consecutivas, aumentando significativamente su atractivo internacional y su influencia regional. Así, con motivo del décimo aniversario de la iniciativa de "la Franja y la Ruta", se celebró en Argentina el primer evento en el extranjero, siendo los cinco anteriores desarrollados en distintas ciudades de China.