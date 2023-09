Intelectuales alertan que Milei "amenaza la democracia" y convocan a votar en su contra

Foto: Fernando Gens

Maristella Svampa: Foto: Archivo

Roberto Gargarella. Foto: Archivo

Beatriz Sarlo. Foto: Victoria Gestualdi

Reconocidas figuras intelectuales, escritores y escritoras e investigadores como Beatriz Sarlo, José Emilio Burucúa, Maristella Svampa y Roberto Gargarella, entre otros, alertaron en un comunicado sobre lasdel partido político La Libertad Avanza (LLA) liderado por Javier Milei ypresidenciales el 22 de octubre y solicitaron que, si esta coalición llegara al balotaje el día 19 de noviembre, la ciudadanía democrática elija entre Unión por la Patria (UP) y Juntos por el Cambio (JxC) por ser las dos fuerzas con mayor representación.Titulado, el documento surge como iniciativa del profesor e investigador Hugo Vezzetti y se encuentra firmado por Beatriz Sarlo, José Emilio Burucúa, Oscar Cetrángolo, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Roberto Gargarella, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Roy Hora, Alejandro Katz, Federico Lorenz, Mariano Llinás, Camila Perochena, Hilda Sabato y Maristella Svampa, entre otros."Es la primera vez en 40 años de democracia que candidatos con discursos que promueven la, el desconocimiento de toda idea de equidad y, muy especialmente, la, llegan con grandes posibilidades de triunfo a una elección presidencial", presenta el documento y vincula la propagación de estos discursos a las "limitaciones" económicas, sociales y ambientales de los últimos cuarenta años. Sin embargo, destacan "los consensos ganados en el terreno de los derechos humanos y la conquista de nuevos derechos civiles" que parecían "garantizar una plataforma sólida, uno de los contados aspectos de nuestra realidad que podíamos considerar definitivamente implantados en la sociedad y las instituciones".Por eso, en el texto reclamande UP, JxC, el Frente de Izquierda y Hacemos por Nuestro País para que convoquen a sus votantes a apoyar a la fuerza política que se enfrente a LLA en la segunda vuelta: "Tenemos serias dudas de que los dos bloques corresponsables de haber producido esta crisis tengan la capacidad de sacarnos de ella –al punto de que algunos de nosotros, si la opción electoral se redujera a esas alternativas, votaríamos en blanco. Pero al mismo tiempo sabemos que los dos tienen en su interior sectores democráticos, recursos sociales y memoria de los derechos que les impedirían –sea cual fuere la política que llevasen adelante– caer en la barbarie con la que nos amenaza la fuerza que ha surgido", escriben.Frente a los discursos que refieren a la grieta, el grupo de intelectuales firmantes declaran su "agotamiento" y preveen un balotaje: "Sabemos que no es realista convocar a un frente democrático que, más allá de la polarización que ha imperado, sea capaz de enfrentar a Milei en la primera vuelta. Así y todo, esta declaración parte de la creencia de que es posible hacer algo, que", detallan.De cara a este panorama, los firmantes presentan. La primera es la "formación de una convergencia plural e independiente" que lleve adelante una. La misma estaría integrada por políticos, periodistas, líderes sociales y religiosos, intelectuales y académicos y sería en defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, específicamente dirigida a contrarrestar los ataques y la desvalorización por parte de los candidatos libertarios.Esto encuentra su correlato en las declaraciones de la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, responsable del acto en la Legislatura porteña en homenaje a las víctimas del terrorismo, el pasado lunes. Allí, la candidata dijo que no le constaba que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, hubiera sido víctima de la dictadura.En segundo lugar, proponen "".Como última instancia, solicitan "Quienes firman el comunicado, cierran con una salvedad que es, en definitiva, una apuesta al futuro: "Lo que estamos proponiendo no es una solución para todos los gravísimos problemas que tiene el país; es simplemente el intento de ahorrarnos cuatro años en los que dichos problemas no harán más que agravarse, y lo harán en una dirección inédita y de impensables consecuencias para la frágil democracia y la dolorida sociedad argentinas".