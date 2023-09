Las Panteras tienen la lista definida para el Preolímpico de Japón

Las Panteras se preparan para el 2024 en París./Foto: TW.

El seleccionado argentino femenino de vóleibol,, ya tiene definida la lista de 14 jugadoras convocadas por el entrenador, con vistas alque otorgará dos plazas para losDe acuerdo a la página oficial de Federación del Voleibol Argentino (FeVA), las citadas por Castellani son:Las Panteras y el cuerpo técnico viajarán este martes, a las 23.45, con destino a la ciudad de Tokio, donde debutarán el sábado 16 de septiembre, a las 4 (hora argentina), ante Brasil.Turquía, Puerto Rico, Bulgaria, Bélgica, Perú y Japón completan el grupo que se jugará todos contra todos y en el que los dos primeros lograran la clasificación a París.El fixture de Las Panteras es el siguiente:Sábado 16/9 vs Brasil (04.00)Domingo 17/9 vs Japón (07.25)Lunes 18/9 vs Bélgica (22.00)Miércoles 20/9 vs Turquía (01.00)Jueves 21/9 vs Puerto Rico (22.00)Sábado 23/9 vs Bulgaria (01.00)Domingo 24/9 vs Perú (01.00).