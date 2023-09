De Mendiguren: "El nuevo piso de Ganancias apunta a aliviar a más trabajadores"

Foto: prensa

El secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, destacó la decisión de subir el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para aliviar a los trabajadores y dijo que durante el actual Gobierno se redujo a la mitad el universo alcanzado por el gravamen.Con el expresidente Mauricio, afirmó De Mendiguren en declaraciones radiales.El funcionario de la cartera económica señaló que la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de subir el piso del impuesto se debe a que "su obsesión siempre fue hacer esto, para el siempre el salario no es renta".De Mendiguren dijo que "de 2015 a 2019 bajó 18% el poder adquisitivo del salario" y admitió: "Nosotros no lo pudimos recuperar, solamente pudimos recuperar 0,5%"."El modelo anterior dobló la desocupación, del 6% la llevó al 12%, y nosotros la bajamos a la mitad, pero en el poder adquisitivo del salario no pudimos revertir la pésima performance del Gobierno anterior, seguimos muy preocupados", agregó.Finalmente el exlegislador y extitular de la Unión Industrial Argentina expresó que el agosto "hubo una devaluación que Sergio (Massa) no la quería" y que "fue la cuarta parte de lo que pedían" por lo cual "para compensar eso es que estamos tomando medidas sobre el Impuesto a las Ganancias", entre otras."Estamos poniendo todas las herramientas para mantener el nivel de actividad y seguir bajando los índices de desempleo; sabemos que al que trabaja no le alcanza la plata, esa es nuestra obsesión", concluyó.