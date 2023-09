Colombia alcanzó un nuevo récord de narcocultivos y producción de cocaína en 2022

La cifra es la más alta registrada por la ONU desde que empezó su seguimiento de la producción de cocaína en 2001 / Foto: Archivo.

En sus discursos internacionales, el Presidente @petrogustavo ha liderado un mensaje con un nuevo enfoque necesario para proteger la vida contenido en la nueva Política Nacional de Drogas que visibiliza los territorios y poblaciones golpeadas en medio de la guerra del… pic.twitter.com/H8LeG5F3ZV — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 9, 2023

"Este evento que ideamos en México con el Presidente @lopezobrador_ tiene como propósito que América Latina hable por si misma y no repita los discursos oficiales del poder mundial en este tema específico": Presidente @petrogustavo en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe… pic.twitter.com/AdAYQkZohR — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 9, 2023

Colombia, el mayor productor mundial de cocaína,, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) publicado este lunes.Hasta 2021 el país tenía 204.000 hectáreas de plantíos de coca, un 43% más que en 2020.Aunque hubo una desaceleración en el crecimiento del último periodo,A la par con los narcocultivos creció la fabricación de droga que sale desde Colombia,Colombia pasó a producir de 1.400 toneladas de cocaína a 1.738. La tendencia al incremento se viene consolidando desde 2014, pese a la persecución del narcotráfico a lo largo de cinco décadas con la ayuda millonaria de Washington y la firma del acuerdo de paz con la poderosa guerrilla de las FARC en 2016 Casi la, de acuerdo al informe.Así, Colombia se mantiene de lejos como el mayor cultivador de hoja de coca del mundo, por delante de Perú y Bolivia., que históricamente ha financiado la lucha antidrogas,colombiana.De acuerdo al informe, elcerca de la frontera con Ecuador, un país cada vez más golpeado por la violencia ligada al narcotráfico, informó la agencia de noticias AFP.El presidente colombiano,y le sugirió a Washington definir un nuevo enfoque basado en la prevención del consumo en las economías desarrolladas.Según el ministerio de Justicia del 2012 al 2022 se erradicaron forzosamente más de 840.000 hectáreas de coca, peroEl sábado Petro lideró una, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.Desde la ciudad colombiana de Cali, Petro y su homólogo mexicano acordaron unificar las voces en América Latina para exigirle al mundo un cambio que impliqueSegún los mandatarios,en las grandes potencias ni la pobreza en la que se incuban las organizaciones del narco."La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. No sirve", aseveró Petro en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas., en Colombia persiste una guerra que enfrenta a rebeldes, narcos, paramilitares y agentes estatales.Financiados por el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, los grupos armados se multiplican.Petro aboga por una política de "paz total" para desactivar el prolongado conflicto por medio del diálogo con todos los actores ilegales.En medio sigloPor su parte, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, aseguró hoy en entrevista con Blu Radio que es momento deEl jefe de la cartera aseguró quela ventana que se abre cuando están cayendo los precios de la cocaína ante su colosal oferta yEste es un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína, que entra por México a Estados Unidos y mata a casi 200 personas al día en ese país, según datos oficiales.La nueva política del Gobierno consiste en ofrecerles a los campesinos, "que en su mayoría son pobres", otras alternativas:como la fabricación de cosméticos, textiles, alimentos, etc; vincularse a un proyecto comunitario y no individual para un cambio de economía en las regiones cocaleras; o "que pasen de ser cocaleros a guardabosques" en áreas protegidas y recibir un salario por cuidar el medio ambiente, explicó Osuna.Hacia el fin de su mandato, en 2026, ely disminuir las hectáreas de hoja de coca en un 40% a unas 150.000 hectáreas.