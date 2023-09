¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad?

Un pueblo que fue capaz de enfrentar a la Suprema Corte cuando quiso implementar el dos x uno para los genocidas, ahora pareció estático… ¿Qué nos pasó en el camino que tan pocos fuimos a manifestarnos contra el acto negacionista encabezado por la candidata a vicepresidenta del mamarracho?



No sólo desconoció el genocidio de Estado y rindió homenaje a sus supuestas víctimas sino que hasta se atrevió a decir de Estela de Carlotto “es un personaje siniestro….” Ella sí lo es, está probado que entre otras cosas visitaba frecuentemente a los genocidas y esta vinculada a sus defensores legales.



¿Qué nos pasó que estábamos dispuestos a votar nuevamente en la ciudad a alguien capaz de no combatir las ratas en las escuelas a las que asisten nuestros hijos y nietos, sin olvidar que es responsable de la desaparición de un joven integrante de la fuerza policial además de la reciente muerte a manos de la Policía de la Ciudad de un militante que no mostró ninguna señal de ser violento?



¿Cómo olvidar que él y su entonces segunda en el PAMI que fueron responsables del suicidio del doctor René Favaloro, cansado de ser un limosmero reclamando pagos? ¿Y cómo convirtió a la ciudad en un verdadero negocio inmobiliario?



¿Cuál es la razón por la que aparentemente nuestros jóvenes estan dispuestos a votar a un energúmeno que no sólo plantea permitir la venta de órganos o la dolarización de la economía, y que por si fuera poco se animó a insultar... ¡¡¡al Papa Francisco!!!? Uno de los hombres más probos, magníficos, jesuita y argentino, que sólo genera en el mundo respeto y admiración.



Felizmente los sacerdotes que comparten su visión del mundo y representan la comunidad más carente de recursos, inmediatamente oficiaron una misa en desagravio en la Iglesia Nuestra Señora de Caacupé.



Realmente me desconsuela que estemos tan poco movilizados cuando el peligro que nos acecha es todavía peor que lo que alguna vez imaginamos. Ahora está en juego el pacto democrático que tanto nos costó conseguir. Tanta lucha, tanta tortura, tanto compañero desaparecido.



Hasta se animaron a atentar contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Permitimos que nadie investigue, que a nadie le importe, que la jueza mire para otro lado…. Me pregunto: ¿qué estamos esperando?



Con todo lo que piensan eliminar del Estado, estamos esperando los muchos que se van a quedar sin trabajo ni futuro… Sin Ministerios de Salud, de Educación, de Ciencia y Tecnología -en el que nos va el porvenir-, entre tantos otros…



Sin línea de bandera (porque piensan eliminar Aerolíneas Argentinas que actualmente no sólo comunica las capitales provinciales entre sí sino que además permite viajar al exterior sin pasar por Buenos Aires).



Que dejen sin terminar el gasoducto y sus próximas conexiones. ¿Qué más tenemos ganas de perder?



Es todo muy triste porque no logro explicarme qué es lo que nos está pasando. Ni los motivos por los que estamos tan quietos que nada de lo que describo nos alarma. Es como si no tomáramos conciencia del peligro que nos acecha.



Los invito a reflexionar y a tener muy en claro que de ésta o nos despertamos o nos van a pasar por encima. Y ni siquiera vamos a tener la excusa de que no nos dimos cuenta.



Los invito a militar con la épica de la que somos capaces. No nos queda mucho tiempo.





Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva del autor/autora y no representan necesariamente la posición de la agencia.