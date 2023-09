Uruguay de Bielsa se prueba en la altura de Quito frente a Ecuador

Marcelo Bielsa (@Uruguay).

Valverde y De la Cruz fueron las figuras del triunfo uruguayo ante Chile.

Probables formaciones

El seleccionado de Uruguay, dirigido por el entrenador argentino Marcelo Bielsa, visitará este martes a Ecuador en la altura de Quito en busca de otra victoria para mantenerse en la cima de las posiciones, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.El partido se jugará desde las 18.00 (hora de Argentina) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado a 2850 metros por encima del nivel del mar, contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Daniel Nobre en el VAR y la televisación será de la señal de cable DSports.La "Celeste" viene de vencer por 3 a 1 a Chile, del DT argentino Eduardo Berizzo en el banco de suplentes, el viernes pasado en condición de local en el estadio Centenario de Montevideo, con dos goles de Nicolás de la Cruz (River Plate) y Federico Valverde.Con ese resultado, quedó en la primera línea de las clasificación continental junto al resto de los ganadores de la jornada inicial: Argentina, Brasil y Colombia.La última vez que Uruguay visitó a Ecuador cayó 4 a 2 el 13 de octubre de 2020 en el marco de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, mientras que posteriormente en el estadio Centenario se impuso por 1 a 0.Bielsa no podrá contar con el mediocampista Emiliano Martínez, quien fue desafectado del seleccionado con miras al choque ante Ecuador por una distensión muscular en el psoas ilíaco izquierdo.El extécnico del seleccionado argentino en el Mundial de Corea-Japón 2002 podría realizar una sola modificación respecto del equipo que consiguió la primera victoria de la clasificatoria sudamericana ante los trasandinos.El delantero Darwin Núñez, del Liverpool de Inglaterra, podría salir del once titular para dejarle su lugar a Cristian "Kike" Olivera, de Los Ángeles FC de la Liga de Estados Unidos para acompañar a Maximiliano Araujo y Facundo Pellistri en la ofensiva "charrúa".En caso que Olivera, de 21 años, ingrese ante los ecuatorianos será su debut oficial en el seleccionado mayor uruguayo.El resto del equipo será el mismo que Bielsa paró el viernes pasado frente al representativo chileno.Ecuador, por su parte, cayó por 1 a 0 ante Argentina el jueves pasado en el estadio Monumental en el debut de las eliminatorias.Debido a la derrota se ubica en el fondo de la tabla, con -3 unidades, ya que debe pagar una sanción deportivo derivada del caso Byron Castillo en las eliminatorias pasadas.A pesar de la caída ante el seleccionado campeón mundial, el entrenador español Feliz Sánchez quedó conforme con el rendimiento de su equipo, que sólo se vio vulnerado por el gol de tiro libre de Lionel Messi, a los 33 minutos de la segunda etapa.El DT Sánchez, no obstante realizará dos modificaciones para recibir a los uruguayos: Robert Arboleda y José Cifuentes saldrán para que ingresen Jhojan Julio y Julio Ortiz.En la tercera y próxima jornada Uruguay visitará a Colombia, con el entrenador argentino Néstor Lorenzo, mientras que Ecuador irá a la altura de La Paz para enfrentar a Bolivia, con el DT argentino Gustavo Costas.El historial entre Uruguay y Ecuador registra un total de 22 enfrentamientos con 13 victorias para la "Celeste", 4 para la "Tri" y cinco empates.Ecuador: Hernán Galíndez; José Hurtado Cheme, Félix Torres, William Joel Pacho Tenorio, Pervis Estupiñán; Carlos Gruezo, Julio Ortiz, Moisés Caicedo; Gonzalo Plata, Jhojan Julio, Enner Valencia. DT: Félix Sánchez.Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Núñez u Olivera, Maximiliano Araujo. DT: Marcelo Bielsa.Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).VAR: Daniel Nobre (Brasil).Estadio: Rodrigo Paz Delgado (Quito).Hora de inicio: 18.00.TV: DSports.