El Presidente alertó sobre el crecimiento de una "mirada antidemocrática" en el mundo

Para Fernández, ese día en que "murió Salvador Allende" también "la tragedia empezó en Chile" / Foto: Presidencia

El Presidente @Alferdez nos comparte su recuerdo del 11 de septiembre de 1973 a #50AñosDelGolpe y llama a promover el respeto a los DD.HH., en tiempos en que se ven amenazados en gran parte del mundo. Seguimos adelante convencidos de que los problemas de la democracia se deben… pic.twitter.com/JdVMonPte3 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) September 11, 2023

El presidente Alberto Fernández recordó con pesar el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra el mandatario chileno Salvador Allende y alertó sobre unaque crece en el mundo.De regreso a la Argentina luego de haber participado en la cumbre del G20 que se celebró en India, el mandatario lamentó no poder llegar a los actos que tienen lugar por estas horas en Santiago de Chile para recordar losal mando de Augusto Pinochet.Fue el presidente trasandino,, quien publicó un video grabado por Alberto Fernández a propósito de la fecha, en el que recuerda aquel 11 de septiembre de aquel año fue un día que"Eran los días de Salvador Allende, y lo mirábamos como un ejemplo en una democracia que estaba produciendo una revolución en la sociedad chilena. Aquel 11 de septiembre todo se volvió oscuro. No sabíamos quién era Pinochet, pero sí sabíamos lo que podía venir en Chile", señaló el mandatario."Más de 40 mil personas fueron perseguidas, torturadas, asesinadas y exiliadas. Más de mil chilenos aún están desaparecidos. El régimen autoritario de Pinochet acabó con muchos, con la vida y con la tranquilidad de miles de chilenos y sirvió para que toda América Latina viera en él a un cruel dictador, que definitivamente le hizo mucho daño a la democracia chilena", señaló.El jefe de Estado dijo recordar "perfectamente el 11 de septiembre de 1973" que interrumpió "un gobierno popular que, por primera vez, estaba revisando las lógicas conservadoras de una sociedad que, como suele pasar en nuestro continente, se siente dueña de sus países"."Aun hoy en Chile perduran voces que defienden y recuerdan aquel día como un día de recuperación de Chile. Son voces que no valoran la democracia, y que lo único que valoran es seguir sintiéndose dueños de su patria", dijo Fernández en el video, en el que, además, advirtió que, en laLuego de excusarse por no llegar a tiempo a las ceremonias, recordó que la semana pasada el Gobierno argentino, por decreto, le quitó a Pinochet y a sus descendientes las tres condecoraciones que el país le había otorgado, dos durante la dictadura y uno en el Gobierno de Carlos Menem.