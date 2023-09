Mendoza: dos empresas explotarán la mina Potasio Río Colorado

Río Colorado, Mendoza / Foto: Archivo

Luego del dictamen UBS (Unión de Bancos Suizos), quien realizó el proceso internacional de selección de un adjudicatario para PRC, y ya cumplida la presentación de documentación, anunciamos que la empresa brasilera ARG y la argentina Compañía Minera Aguilar S.A. son las elegidas. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) September 11, 2023

El gobierno de Mendoza anunció este lunes que la empresa brasileray la argentinason las elegidas para la explotación de la mina(PRC) al sur de la provincia, cuyo contrato de concesión se firmará este martes en la capital provincial con la llegada de secretarios de Estado de Brasil, más los directivos de la compañía.“Luego del dictamen de UBS (Unión de Bancos Suizos), quien realizó el proceso internacional de selección de un adjudicatario para PRC, y ya cumplida la presentación de documentación, anunciamos que la empresa brasilera ARG y la argentina Compañía Minera Aguilar son las elegidas”, expresó el lunes el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, en redes sociales.Según informó el propio gobernador,La mina paralizada desde el 2013 está ubicada en el paraje Pata Mora, donde existe un depósito de cloruro de sodio y potasio (de 10% a 60%) a una profundidad promedio de 1.000 metros, para lo cual se planificó un presupuesto inicial de US$ 6.300 millones, pero sólo se ejecutó un 30% hasta ser suspendida.El cierre se debió al contexto macroeconómico y a la caída de los precios internacionales del cloruro de potasio. Ahora, se prevé la construcción de unapara acelerar la entrada al mercado durante los primeros 18 mesesAsí, el empresario y exdirigente menemista José Luis Manzano fue uno de los socios elegidos por el gobierno de Mendoza para la reactivación de la mina Potasio Río Colorado, con la participación de su empresa, Compañía Minera Aguilar.El contrato también incluye que la provincia retenga el 12% de las acciones maximizando su beneficio, más las regalías del caso.Según se adelantó, el contrato “se firmará mañana (por el martes)", durante la visita de los secretarios de Estado de Brasil, más los directivos de la compañía”.Suarez agradeció a “todos los que participaron y creyeron en este proceso", incluidos "los grupos empresarios que compitieron y los asesores que trabajaron codo a codo" con la provincia., dijo el mandatario.Todas las actuaciones, incluidos los dictámenes de Fiscalía de Estado y USB, serán remitidas a la Legislatura de Mendoza para su ratificación.Sobre el proceso de licitación, Suárez había comentado que se condujoAsimismo, detalló que "la empresa seleccionada realizará una inversión de US$ 1.000 millones, con un plazo de construcción final del complejo de cinco años”, y añadió que “se prevé una producción anual de 1,5 toneladas con capacidad de exportación de US$ 600 millones".