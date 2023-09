Intentan reconstruir las cuatro horas con veinte minutos que la víctima estuvo Aracre

Foto: archivo

El juez que investiga al empresario y asesor económico Antonio Raúl Aracre por el presunto abuso sexual de un adolescente de 17 años le dio a la Policía que allanó sus propiedades instrucciones precisas para intentar, informaron fuentes de la investigación.La franja horaria que el juez nacional en lo Criminal y Correccional 32, Santiago Quian Zavalía, intenta reconstruir del pasado viernes es la que va entre las 18.30 y las 22.50.Así se desprende de las indicaciones que le dio el magistrado a los detectives de la División Investigaciones Criminales (DIC) de la Comuna 14 de la Policía de la Ciudad que el domingo allanaron los domicilios de calles Arévalo al 1300 y Beruti al 3300 del acusado.Fuentes de la investigación revelaron a Télam que en uno de los puntos de la orden de allanamiento del departamento de la calle Arévalo - donde según la víctima se produjo el abuso-, el juez solicitó a la policía que verifique si existen cámaras en el interior del inmueble y en los espacios comunes del edificio como pasillos, hall de entrada, ascensor y el garaje y que personal especializado extraiga las imágenes en esa franja horaria mencionada del viernes último.Más allá de haber secuestrado la camioneta BMW X4 en el que Aracre trasladó al adolescente, según la denuncia, Quian Zavalía también solicitó que peritos de la División Apoyo Tecnológico establezcan si tiene un sistema de GPS de donde se puedan extraer los datos de su geolocalización entre las 18.30 y las 22.50 del viernes, y que se identifique, en caso de tenerla, la empresa de rastreo satelital que pueda aportar la ubicación de la camioneta.Es que más allá de lo que las pericias puedan confirmar en base a las ropas y sábanas secuestradas o los rastros levantados en el domicilio y la camioneta, el juez intentará acreditar con los videos y la ubicación de la BMW, el relato que hizo el adolescente sobre esas casi cuatro horas y media en las que estuvo con el denunciado.El domicilio de la calle Beruti es un departamento donde reside Aracre y el de Arévalo, una oficina que le pertenece, indicaron las fuentes.En esos lugares, el domingo se secuestraron diversos elementos como acolchados, toallas, toallones, ropa interior, prendas de vestir, elementos informáticos y el vehículo BMW X4.Ambos allanamientos fueron motivados luego de que Aracre fuera imputado en una causa que investiga el "En el procedimiento, el empresario no fue detenido, pero quedó formalmente notificado de la formación de la causa y de los derechos que le asisten como imputado.A su vez, el juez dispuso una perimetral a partir de la cual el empresario y asesor político no puede acercarse a menos de 500 metros del denunciante, de su novio y del colegio del barrio de Monserrat al que asisten y tampoco tomar contacto con ellos o sus familiares vía telefónica o a través de cualquier tipo de mensajería informática.La denuncia fue radicada por el menor junto a su madre en la Comisaría Vecina 14 C.Según el relato, la víctima de 17 años y su novio de 18, ambos estudiantes secundarios, se encontraron con Aracre el viernes pasado alrededor de las 17.30, en el bar London City ubicado en la esquina de Avenida de Mayo y Perú, para realizarle una entrevista política.Pero un rato más tarde, la pareja del denunciante se retiró y Aracre llevó al adolescente de 17 años a departamento de la calle Arévalo, donde se habría producido el abuso, y ya en horas de la noche lo llevó en su camioneta BMW hasta su domicilio de la avenida Santa Fe, donde el chico le contó todo a su madre y fueron a radicar la denuncia.Antonio Aracre fue CEO de la empresa china de semillas Syngenta, desde 2010, luego de una extensa carrera en esa compañía.En octubre de 2022 anunció su salida y en febrero de 2023 fue designado como jefe de asesores de la Presidencia.Sin embargo, el protagonismo que ganaba Aracre dentro del círculo presidencial y la relación con algunos empresarios fuera de la influencia del ministro de Economía, Sergio Massa, comenzó a menguar su figura.Aracre se diferenció de Massa cuestionando no sólo la inflación sino la política cambiaria del Gobierno nacional, lo cual generó un profundo malestar en el Palacio de Hacienda.Finalmente, el 18 de abril culminó su efímero paso por el gobierno.En sus últimas apariciones en redes sociales,