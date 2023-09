Para Rossi, Massa "va a recuperar la credibilidad de la política" con el tema Ganancias

Foto: Daniel Dabove

Foto: Archivo

Foto: Daniel Dabove

Movilización

Foto: Daniel Dabove

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, afirmó este lunes que su compañero de fórmula y ministro de Economía, Sergio Massa,con los anuncios previstos sobre el impuesto a las Ganancias, y reiteró el compromiso de ambos deen una eventual gestión., dijo Rossi y recordó que el expresidente Mauricio Macri "dijo que ningún trabajador iba a pagarlo y durante su Gobierno aumentó la cantidad que lo pagaban"."Con los anuncios de Massa de hoy se va a recuperar la palabra y la credibilidad de la política", afirmó Rossi en declaraciones a radio FM La Patriada.El candidato a vicepresidente afirmó que el "principal objetivo de los próximos cuatro años de gestión" si ganan las elecciones junto a Massa es "devolverle el poder adquisitivo al salario"."En el discurso de Massa del sábado, por primera vez, un candidato empezó a hablar y decir que hay que atender la problemática de los trabajadores que no están en relación de dependencia como los monotributistas y los trabajadores de plataformas, y en eso también estamos trabajando", aseguró.Massa recibe este lunes a los principales dirigentes de la CGT y de la CTA y a autoridades de la Cámara de Diputados para avanzar con cambios en el impuesto a las Ganancias para que la mayor cantidad posible de trabajadores quede afuera del pago de este tributo.Además, Rossi añadió que el acto en Tucumán fue"Tenemos que profundizar en todos los ámbitos, peroHay que provocar un gran debate sobre el potencial triunfo de Massa y lo que puede llegar a significar uno de la derecha o ultra derecha en Argentina", apuntó.En tanto, afirmó que se están "tomando medidas para amortiguar el impacto de la inflación" para que este mes la modificación de precios sea "menos intensa" que la sufrida "posterior a la devaluación impuesta por el FMI".Al ser consultado sobre los resultados electorales en Santa Fe, donde el radical Maximiliano Pullaro de Unidos para Cambiar Santa Fe fue electo gobernador, el dirigente oriundo de esa provincia aseguró que fue un resultado "previsible que no modifica en nada el panorama político nacional"."Mejoramos respecto a las PASO. Estuvimos cerca de los 30 puntos, hicimos una muy buena elección en Rosario donde casi ganamos la intendencia", detalló.Por otro lado, Rossi criticó las declaraciones expresadas por la candidata a diputada de La Libertad Avanza (LLA) Diana Mondino sobre autodeterminación de los habitantes de Islas Malvinas, y sostuvo que con sus dichos manifestó "un desconocimiento de lo que significa la política internacional"., subrayó.Distintos sindicatos se movilizaban este lunes al Ministerio de Economía a la espera de la reunión convocada por Massa.Integrantes de distintos gremios comenzaban a arribar esta mañana a las inmediaciones del Palacio de Hacienda, en cuyo frente fueron desplegadas banderas, del mismo modo que en las calles de alrededor.Entre las organizaciones presentes y con mayor despliegue se contaban Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), La Bancaria y el Sindicato de Camioneros, además de gremios nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).", convocó La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, a través de sus redes sociales.Palazzo destacó que "los trabajadores bancarios de todo el país viajaron para dar su apoyo" al anuncio, del mismo modo que desde Camioneros refirieron que prevén congregar "10 mil trabajadores en respaldo a la decisión" que comunicará Massa.A la reunión en el Ministerio de Economía fueron convocadas las cúpulas de la CGT, de la CTA de los Trabajadores y autoridades de la Cámara de Diputados, además de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, para tratar modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.Al encuentro fueron invitados los sindicalistas Héctor Daer, Hugo Moyano, Carlos Acuña y Palazzo, de la CGT; Hugo Yasky, de la CTA, y gremios que representan a petroleros y aeronavegantes, entre otros.Por su parte, el secretario general electo de ATE, Rodolfo Aguiar, que también participará de la reunión, sostuvo que ese tributo es "inconstitucional y consolida un régimen de recaudación impositiva absolutamente regresivo"."En la Argentina, desde hace años los que más aportan son los que menos tienen y no se han generado fuentes de financiamiento genuino, como sería capturar mayores recursos de la renta minera, petrolera, de bancos y entidades financieras o casinos y salas de juego", evaluó el dirigente sindical en un comunicado.