Klopp, Nagelsmann, Völler y Van Gaal son candidatos para asumir como DT de Alemania

Hannes Wolf und Sandro Wagner sind gegen 22:00 Uhr im Teamhotel in Wolfsburg angekommen.#dfbteam 📸 DFB/Philipp Reinhard pic.twitter.com/sAVXg7Jyhr — DFB-Team (@DFB_Team) September 10, 2023

ℹ️ Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH und Co. KG haben heute auf Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf beschlossen, Bundestrainer Hansi Flick sowie die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden. pic.twitter.com/WtAcUxJvb2 — DFB-Team (@DFB_Team) September 10, 2023

Los entrenadores Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann, Rudy Völler, actual director deportivo de la Federación Alemana (DFB), y el neerlandés Louis van Gaal suenan como posibles sucesores del despedido Hansi Flick para dirigir al seleccionado germano, señala este lunes la prensa deportiva de ese país.Tras la goleada de Japón (4-1), Flick fue despedido por las autoridades de la DFB, que analizan los posibles sustitutos. Flick, que asumiera en 2021, después de que Joachim Löw, ganador del Mundial de 2014, decidiera dejar el cargo, sufrió el sábado ante Japón la tercera derrota consecutiva y fue cesado tras ganar sólo cuatro de sus últimos 17 partidos.El seleccionador Sub 20, Hannes Wolf, y su ayudante Sandro Wagner asumieron el cargo de forma provisional para el amistoso de este martes en Dortmund contra Francia, subcampeona del mundo.La prensa alemana afirma que "no se puede descartar" que Völler se convierta en una "solución permanente", después de haber ocupado el cargo entre 2000 y 2004. La DFB está "bajo presión para hacer las cosas bien antes de la Eurocopa 2024" a jugarse en junio próximo en Alemania.Por su parte las chances de Klopp, actual entrenador del Liverpool y con contrato hasta 2026, son pocas "aunque no descartables".Nagelsmann es otro posible aspirante, aunque tras su salida del Bayern Múnich en marzo de este año por resultados insatisfactorios, le restó algo de crédito.Finalmente, Louis van Gaal "coqueteó" en declaraciones al diario "Bild" con la posibilidad de ponerse al frente de la selección alemana a sus 72 años. "Ya no suelo entrenar con un club, pero un país prometedor aún tiene la oportunidad de convencerme", afirmó.