Pullaro tendrá mayoría en Diputados y dos tercios en el Senado

Jornada democrática

Agradezco su mensaje presidente @alferdez

Los santafesinos tuvimos una jornada democrática extraordinaria, sin incidentes y con la decisión de producir un gran cambio. https://t.co/nvtTSzld0O — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) September 11, 2023

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, tendrá a partir de diciembre una amplia mayoría legislativa, ya que si el escrutinio definitivo ratifica los porcentajes obtenidos en las elecciones del domingo, contará con 28 de los 50 diputados y dos tercios de los senadores departamentales, con 13 de las 19 bancas.En lo que respecta a la Cámara baja,; de acuerdo al recuento provisorio, se impuso por apenas 54 votos a la actual senadora, Cristina Berra.De confirmarse el triunfo de Motta, la fuerza que encabeza Pullaro, Unidos para Cambiar Santa Fe, tendrá los dos tercios del Senado, con Pablo Verdecchia (departamento Belgrano), Germán Giacomino (Constitución), Germán Baumgartner (Garay), Lisandro Enrico (General López), Orfilio Marcón (General Obligado), Hugo Rasetto (Iriondo) y Paco Garibaldi (La Capital).También ocuparán bancas oficialistas Ciro Seisas (departamento Rosario), Felipe Michlig (San Cristóbal), Oscar Dolzani (San Javier), Leo Diana (San Jerónimo) y Rodrigo Borla (San Justo).El peronismo tendrá a los senadores Eduardo Rosconi (departamento Caseros), Alcides Calvo (Castellanos), Rubén Pirola (Castellanos), Armando Traferri (San Lorenzo) y Osvaldo Sosa (Vera), mientras que Raúl Gramajo representará al departamento 9 de Julio por Unite por la Libertad.En tanto, en la Cámara de Diputados, la lista que encabezó Clara García ingresa 28 diputados, tal como establece la Constitución para el sector que obtiene más votos, en tanto las 22 bancas restantes se distribuyen por aplicación del sistema proporcional D'Hont.escrutadas el 99,70% de las mesas.Así, con los porcentajes obtenidos en el escrutinio provisorio, Juntos Avancemos se quedaría con 9 bancas, Unite por la Libertad y la Dignidad tendría 7, y a ellos se suman Carlos Del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía), Juan Domingo Argañaraz y Natalia Armas (Viva La Libertad) y Rubén Giustiniani por Igualdad.Unidos tendrá a Clara García, José Corral, Dionisio Scarpin, Rosana Belatti, Pablo Farías, Silvana Di Stefano, Ximena García, Joaquín Blanco, Marcelo González, Varinia Drisun, Ariel Bermúdez, Lionella Cattalini, Astrid Hummel, Antonio Bonfatti, Gisel Mahmud, Arnoldo Ghione y María Ximena Sola.Además, integrarán el bloque oficialista Leonardo Calaianov, Sofía Galvares, Martín Rosúa, Rubén Galassi, María Mancini, Fabián Bastia, María Fernanda Castellani, Mariano Cuvertino, Jimena Senn, Sergio Rojas y Sofía Masutti.El peronismo estará representado por Perotti, Sonia Martorano, Miguel Rabbia, Celia Arena, Alejandra Rodenas, Walter Agosto, Lucila De Ponti, Marcos Corach y Juan José Piedrabuena.En tanto, acompañarán a Granata los diputados electos Emiliano Peralta, Alicia Azanza, Edgardo Porfiri, Beatriz Brouwer, Omar Paredes y Silvia Malfesi.En la elección a gobernador, y con el 99,70% de las mesas escrutadas, la fórmula de Pullaro y Gisela Scaglia alcanzó el 58,40%, seguido por Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, de Juntos Avancemos, con el 30,86%.En tercer lugar se ubicó Edelvino Bodoira y Nora Sánchez, de Viva la Libertad, con 6,478%, y en cuarto lugar Carla Deiana y Mauricio Acosta, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con 4,26%.Pullaro destacó la "jornada democrática extraordinaria, sin incidentes y con la decisión de producir un gran cambio" que se produjo este domingo en los comicios provinciales que lo consagraron con el 58,40% de los votos."Los santafesinos tuvimos una jornada democrática extraordinaria, sin incidentes y con la decisión de producir un gran cambio", escribió pasada la medianoche Pullaro.Asimismo, el vencedor de los comicios le agradeció al presidente Alberto Fernández por la felicitación que le manifestó tras su victoria."Agradezco su mensaje presidente @alferdez", escribió Pullaro al responder el tuit en el que el mandatario había escrito: "Las santafesinas y santafesinos eligieron hoy a su nuevo gobernador. Felicito a @maxipullaro por esta elección y deseo el mejor futuro para toda la provincia de Santa Fe".En una conferencia de prensa brindada en un salón de un hotel céntrico de Rosario, Pullaro habló de la etapa de transición que, según adelantó, "comenzará en los próximos días"."En todos estos años yo no había tenido diálogo con Perotti y ayer (por el domingo) él se comunicó conmigo, lo que agradezco, fue una buena charla y hablamos de llevar adelante una transición ordenada, sin torcer nuestra voluntad", sostuvo el gobernador electo.Adelantó que los equipos técnicos se reunirán los próximos días"Quiero pedirle a Perotti que tenga mayor responsabilidad y máxima cautela en el cuidado de los recursos de todos los santafesinos porque los fondos de la provincia no son ni del gobernador entrante, ni del gobernador saliente, son de todos los ciudadanos", señaló Pullaro.Asimismo, agradeció el llamado telefónico de su principal adversario en la contienda electoral,El gobernador electo prometió "trabajar, trabajar y trabajar todas las horas que estemos despiertos para que dentro de cuatro años entreguemos la provincia al próximo gobernador o gobernadora sabiendo que la mayoría de los temas, que son seguridad, educación y producción, estén mucho mejor en Santa Fe"."Queremos decirles que no vamos a poner ningún tipo de excusas, la responsabilidad es nuestra, que nos preocupa de sobremanera la inseguridad, que nos preocupa como dejaron sola a la ciudad de Rosario y a la ciudad de Santa Fe, queremos recuperar paulatinamente los niveles de libertad, tranquilidad y de paz. Les digo que eso es posible", señaló Pullaro.