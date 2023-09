"Hoy no arriesgué tanto y les dije a mis compañeros que iba a atajar uno"

Foto prensa.

El arquero de Boca Juniors Sergio "Chiquito" Romero habló luego de ser nuevamente protagonista de la victoria del "xeneize" al atajar dos penales en la tanda de desempate, con la cual terminó superando a Almagro por 4 a 3 en octavos de final de la Copa Argentina, tras empatar 2 a 2 en los 90 minutos regulares, dándole la clasificación a cuartos en los que enfrentará a Talleres, de Córdoba."Obviamente teníamos estudiados a algunos pateadores, pero hoy fue un poco más difícil. No arriesgué tanto hoy en la previa y les dije a mis compañeros que iba a atajar uno y que iba a ser el primero. Siempre el primero es importante y da tranquilidad a la hora de patear", reflexionó el ex integrante del seleccionado argentino.Además, habló del rendimiento del equipo en general: "Esto es un trabajo general de todos nosotros. Estuvo duro el día de hoy, hacía muchísimo calor (34 grados) y no estamos tan acostumbrados"."Tuvimos un gran rival, Almagro hizo cosas excelentse, por sobre todas las cosas en el segundo tiempo en que nosotros nos caímos un poco, pero logramos el pasaje y esperemos seguir", agregó.Por último, habló de la confianza y el cariño del 'pueblo xeneize': "Es algo lindo el reconocimiento de la gente, me trataron muy bien desde el primer día, me hicieron sentir como en casa y eso para mi es espectacular", cerró Romero, de 36 años.