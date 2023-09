Domínguez dijo que "votaremos si avanzamos hacia el futuro con Massa o vamos al abismo con Milei". Foto: Nacho Sánchez

El exministro de Agricultura consideró que Massa "es el candidato que tiene las condiciones para construir puentes para cerrar la grieta. Foto: Nacho Sánchez

Domínguez criticó las propuestas de Milei. Foto: Nacho Sánchez

A menos de 45 días de las elecciones generales, uno de los voceros políticos de Unión por la Patria (UxP) y nexo con el sector productivo agroindustrial,Sin vueltas ni medias tintas,sobre las propuestas de Massa para los próximos años, y "despertar conciencia".Perono evitó reflexionar sobre el fenómeno de estos tiempos: el ultraderechista Javier Milei. que fue el más votado en las PASO, por lo que dejó una advertencia:"Hay que tener en claro y salir a transmitir a la gente que este 22 de octubre votamos si avanzamos hacia el futuro con Massa o vamos al abismo con la motosierra de Milei", definió Domínguez en una entrevista con Télam en su estudio jurídico ubicado en pleno centro porteño.El exministro de Agricultura consideró queen referencia a Milei, quien suele graficar sus propuestas con la aplicación de una 'motosierra por el Estado nacional'.Domínguez hizo una pausa y dejó el tono cordial para señalar con muestras de indignación:"No nos pueden ofrecer como futuro la motosierra, el dolor y la angustia en momentos de dificultades que tiene el pueblo argentino", aseveró Domínguez, quien planteó que ante esas ideas de los libertarios, UxP tiene que "salir a construir una esperanza con nuestras propuestas porque el futuro depende de nosotros mismos".Sobre, debido a que "la oposición no va a discutir porque son inconsistentes, dicen una pavada tras otra que ni ellos lo pueden sostener"."El planteo de la dolarización de Milei es el claro ejemplo. Dicen una cosa y después dicen otra o que no es para ahora. Tienen un sinnúmero de propuestas que son eslóganes atractivos que se diluyen rápidamente cuando uno los interpela. Por eso, hay que advertir que las propuestas que ellos formulan lleva a la sociedad argentina no a una grieta, sino que la llevan a un abismo", alertó.Ante los autoproclamados libertarios, el expresidente de la Cámara de Diputados destacó que desde la ultraderecha "están pretendiendo convencer a la sociedad que se debe convivir sin derechos, pero sin derechos no hay libertad posible porque es la ley de la selva. Para vivir en libertad, uno debe vivir en una comunidad que se realice y se organice, y no en la libertad de la sociedad del más fuerte".Tras hablar de Milei,"¿Dónde se ha visto que la sociedad argentina no diga nada cuando en forma irresponsable se habla de la motosierra? ¿Queremos el dolor para nuestros hermanos, queremos la sangre para nuestros hermanos? ¿Queremos motosierra o dinamita para resolver el problema de los argentinos? Yo me resisto a pensar que esa idea política va a triunfar en Argentina", apuntó.Está en discusión qué modelo de país queremos para los próximos 20 años. Creo que viene un ciclo económico muy positivo para Argentina y por eso el debate está centrado en si queremos tener un proyecto de empresarios nacionales que industrialicen, que generen valor agregado, que desarrollen las cadenas de valor que faltan para optimizar la industrialización de la producción agropecuaria, o si queremos ser una colonia que exporte en los términos tal cual se sacan de los recursos naturales. El segundo tema en debate es cómo se distribuyen los recursos que pertenecen al pueblo argentino.En ese punto, enfatizó: "Creo que el pueblo argentino debe elegir si salimos de la grieta y entramos en un puente al futuro con un acuerdo nacional liderado por Massa o vamos al abismo. El proceso de la Argentina del año que viene y de los próximos 10 años se resuelve con acuerdo de todos los actores de la vida nacional o se resuelve con una motosierra entregando el país para que pongan una bandera yanqui", inquirió.-Sí. Son sólo dos proyectos porque la propuesta de Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), no difiere mucho de Milei si uno mira lo que hizo el macrismo en el pasado y los asesores económicos que están en ambos espacios.-Sí, Milei es mucho más grotesco, más pintoresco, pero, en definitiva, ambos proponen demoler la estructura del trabajo porque la reforma laboral y previsional forman parte de la centralidad de lo que siempre quiso el sistema financiero por sobre el sistema productivo argentino.Rodeado de cuadros que recuerdan su gestión en la función pública y fotos familiares, Domínguez vaticinó que Massa "será el próximo presidente" y explicó que UxP propone "un gran acuerdo nacional que nos permita ir saliendo de la crisis de la mejor manera, generando trabajo y exportando más, pero siempre siendo un país para todos y no con una motosierra que excluya"."Nosotros proponemos la síntesis que une y Massa tiene los atributos para unir a los argentinos, y de hecho está trabajando en esa dirección. Ha sido un piloto de tormenta que está haciendo que la Argentina pueda desembarcar en diciembre, en el futuro y en el ciclo positivo que la economía argentina va a tener", remarcó.- JD: El productor debe saber que el modelo de desarrollo y de crecimiento que ellos tienen coinciden con lo que nosotros queremos de la Argentina. Además, recordándoles que hace 20 años, cuando fue la crisis del 2001-2002, el mismo equipo económico que acompaña ahora a Milei proponía la privatización del Banco Nación y del Banco Provincia, porque allí estaban hipotecados 64.000 títulos de propiedad del campo argentino, por lo que, de haber avanzado ese proceso, hoy los campos estarían en manos de la banca. Nosotros queremos más producción, con más productores trabajando.