El Partido Popular advirtió que "habrá respuesta judicial" si aceptan la ley de amnistía. Foto: AFP

Si el PSOE no lograra apoyo a su investidura, el Parlamento se disolvería y serían convocadas nuevas elecciones. Foto: AFP

El líder catalán, Carles Puigdemont, presentó una serie de condiciones desde Bruselas. Foto: AFP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, adelantó que en el caso de que se impulse una ley de amnistía "o similar" a los independentistas catalanes, "con el visto bueno del PSOE",La reacción de Núñez Feijóo llegó cinco días después de queEntre estas condicionesNúñez Feijóo -el candidato más votado en las elecciones del 23 de julio pasado- continúa en sus esfuerzos para formar gobierno, pero, en vistas de sus dificultades para conseguir el número de votos que le aseguren la investidura, no dudó en cargar contra el líder PSOE, Pedro Sánchez, que busca confirmar alianza para mantenerse en el poder.El conservador Núñez FeijóoPuigdemont presentó desde Bruselas, donde reside para evitar la condena a prisión que le dictó la justicia española,que incluyen una amnistía para los independentistas presos o acusados por sedición, como es su caso, mediante la firma de un "pacto histórico"."Han sido reiteradas las manifestaciones de Sánchez y de sus ministros defendiendo que la amnistía no cabía en la Constitución (...). ¿Qué ha cambiado en estos dos últimos meses? Pues solo dos cosas, que Sánchez ha perdido las elecciones y que está dispuesto a cualquier cosa para volver a ser presidente del Gobierno después de perder las elecciones", señaló Núñez Feijóo en una entrevista publicada este domingo por el diario La Razón.Ante ello,y, después, valorar "cuáles son los mecanismos ante el Tribunal Supremo para reaccionar"."Y, por último, habrá que ver qué ocurre en el caso de que esa posible ley llegue al Tribunal Constitucional", explicó, para incidir también en el efecto de esta decisión en las elecciones europeas de 2021, así como las vascas y gallegas."Estoy convencido de que con los mecanismos judiciales, en los que confío, y los mecanismos éticos y electorales frenaremos ese acuerdo de impunidad para el independentismo, si llega a confirmarse", señaló."Después de ganar las primeras elecciones generales a las que me presento, mi obligación es preservar los valores básicos de la democracia española", aseguró.Por encargo del rey Felipe VI,, que será debatida el 26 y 27 de septiembre en el Congreso, pero aclaró que si Junts va a ir a ese encuentro con los reclamos formulados por Puigdemont, podrían "ahorrarse" la conversación "para no perder el tiempo".Si Núñez Feijóo fracasa en su intento de formar gobierno,Para obtener la mayoría parlamentaria,Si el PSOE tampoco lograra apoyo a su investidura, el Parlamento se disolvería y serían convocadas nuevas elecciones, probablemente a mediados de enero., "cuando hicieron llegar varios mensajes para contactar y hablar".También aseguró queSin embargo, agregó que la "única excepción" es Bildu: "No les consideramos un interlocutor válido mientras mantengan en sus listas a personas condenadas por delitos de sangre y mientras no condenen los 900 asesinatos de ETA".Por otro lado,Por último,La semana pasada, Núñez Feijóo se reunió en el Parlamento con el líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, encuentro de forma pero no de fondo, ya que aún con la suma de sus legisladores, el PP y Vox no podrían formar Gobierno.