Alicia Lira: "La marcha es por el golpe y es una reivindicación de la Unidad Popular"

Foto: AFP

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) por la dictadura chilena,, afirmó que la marcha de este domingo no es sólo para conmemorar los 50 años del golpe que lideró Augusto Pinochet sino también para, la víctima más célebre de esa asonada.La titular de AFEP nació en Concepción, pero fue en Santiago adonde conoció la organización política y a su pareja, Felipe Rivera, que fue ejecutado por la dictadura, lo mismo que su hermano. Esos hechos fueron los que marcaron su camino como activista. Lo que sigue es la síntesis de su diálogo con Télam en momentos previos al inicio de la marcha por las calles de Santiago de Chile.-La expectativa en este 50 aniversario del golpe civil militar es que, además de conmemorar los crímenes del golpe civil militar, es mostrar que esta marcha tiene una reivindicación de lo que fue el proyecto de la Unidad Popular, que tuvieron que cortarlo a fuego y muerte por 17 años en este país. Por lo cual también la figura de nuestro presidente Salvador Allende tiene un sentimiento de recogimiento, de la ausencia de los nuestros, de nuestros cariños, de nuestros amores. En muchos casos, a 50 años aún sus familiares no pueden tener sus restos, no pueden vivir el duelo, porque ha habido una indolencia, una falta de políticas de los gobiernos de no darle premura al derecho de esos hombres que fueron parte de la Unidad Popular. Realmente la búsqueda de esa gente era la prioridad, reparar el daño con la verdad y la justicia. A 50 años estamos con más de mil procesos en el en el Poder Judicial; casi mil familias que aún no encuentran a sus seres queridos porque el Estado se lavó las manos, no tuvo voluntad política. Entonces todo ese significado tiene esta marcha conmemorativa.-Hay resistencia en la derecha, que es la que ha gozado con sus cómplices de 30 años de impunidad. Si hablamos de una derecha reaccionaria que es la UDI (Unión Demócrata Independiente). Ahí están los responsables; ministros, parlamentarios... Hablamos de Jovino Novoa, de Onofre Jarpa, de Mario Fernández, de Hernán Larraín, que está hoy día ahí en la Constituyente; eso es lo que violenta a muchos jóvenes de ver esta impunidad. Además cuando un presidente primera vez en estos 32, 33 años de gobiernos post dictadura les dice que condenen el golpe civil militar se niegan. Realmente sobre todo en los parlamentarios, hay una descomposición política. Y si miramos para atrás vemos que estuvieron al servicio de los empresarios como Soquimich, Penta..., generaron esta desconfianza, esta ausencia de muchos jóvenes de la lejanía a la política. Porque no es la política la mala, son los corruptos que viven a costa de la pelítica. Y ahí hay que ver que hubo gente de derecha y sectores, algunos parlamentarios de socialistas que estuvieron involucrados en estos procesos de corrupción. Eso explica la lejanía de muchos jóvenes que hacen desorden, que incluso de repente confunden al enemigo y la derecha que se aprovecha de todo esto.-No acompañamos un gobierno, nosotros hacemos propuestas, exigimos. Y si el gobierno muestra voluntad política en el tema de derechos humanos, muestra que hace cosas, vamos a estar ahí, pero no somos parte, aunque seamos militantes del partido que esté en ese gobierno. Nosotros como organización estamos al frente porque no sabemos de nuestros familiares. Durante más de 30 años han hecho parafernalia, han ofrecido proyectos y después eso queda en nada. Hoy sí hemos visto a un presidente con un programa de Apruebo Dignidad, que habla el tema de derechos humano, que ha ido cumpliendo con cosas que ha dicho el tema de derechos humanos, pero nosotros mantenemos nuestra autonomía total.-Plan de búsqueda es algo que ya concreto y que ha demostrado que hay disposición y voluntad hasta aquí de gobierno. Y siempre remarco la palabra hasta aquí, claro, hasta hoy día. Después vamos evaluando y vamos viendo.-La derecha nos tiene sin cuidado. Tiene la conciencia sucia porque fue cómplice. Están enquistados en la UDI y en algún sector de Renovación Nacional, como (el senador Francisco) Chahuán, indignado, pidiendo disculpas cuando defiende a un personero que fue ministro del Interior en la dictadura que mató 29 personas en una salida, que sacó a los militares en la calle, que mataron trabajadores como el transportista Mario Fernández, muerto en la tortura cuando era el ministro de Interior. Así que la derecha está cumpliendo su rol. La UDI especialmente, era la que debía estar pidiendo perdón a esta sociedad, no a nosotros, a esta sociedad, al pueblo chileno que lo sometió a estos crímenes tan horrendos.