Comenzó la exploración del primer pozo en Palermo Aike.

La inversión del segundo pozo más importante

a segunda formación no convencional más importante de la Argentina, luego de Vaca Muerta.

La productivad y producción de Vaca Muerta

YPF y la Compañía General de Combustibles (CGC), en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz, cuyos resultados permitirán evaluar el potencial de producción comercial de gas y petróleo.Este primer pozo, que se podría empezar a perforar en una ventana de entre 10 y 15 días,En tanto,Esta instancia había sido anunciada a principios de marzo pasado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de YPF, Pablo González, en ocasión de celebrarse los 30 años de cotización de la petrolera en la Bolsa de Nueva York.en la denominada Cuenca Austral.Es considerada comoEste primer pozoya que además de los datos geoquímicos, resulta importante contar con mayor información sobre presión poral y comportamiento mecánico frente a la fractura hidráulica para identificar las zonas de mayor potencial y llevar adelante una serie de proyectos pilotos.Este primer pozo se desarrollará en un área de 50 kilómetros cuadrados de superficie que la provincia de Santa Cruz adjudicó en concesión a CGC,, más allá de las diferencias que se anticipan pueden existir entre una y otra roca.Este primer pozo, para el cual ya esta el equipo montado y en etapa de revisión final por parte de los técnicos, tendrá una profundidad superior a los 3.000 metros, una rama horizontal de 1.000 metros y contará con 50 etapas de fractura., mientras que el eventual desarrollo masivo demandará US$ 1.000 millones, de acuerdo a las estimaciones de las empresas ofrecidas a la provincia en un plan que contempla realizar hasta 5 pozos exploratorios a distintos niveles.Si bien la experiencia de Vaca Muerta permitirá acelerar los tiempos necesarios para tomar la decisión de un desarrollo masivoTras el pozo quejunto con el inicio de los trabajos de investigación.Las mismas compañías también presentaron una iniciativa privada por el área Turbio Este (ex Enap y Conocco), en tanto que la provincia de Santa Cruz acaba de adjudicar a YPF dos permisos de exploración en las áreas La Azucena y Campamento Este.(medida de volumen de la industria petrolera angloparlante equivalente al billón de metros cúbicos) de gas, equivalente a un tercio del existente en Vaca Muerta.Con el mercado local hoy abastecido por Vaca Muerta, Palermo Aike podrá ser un proyecto netamente de exportación con salida cercana hacia el Atlántico y al Pacífico e infraestructura de transporte disponible.es estar ante "recursos de nivel mundial y una oportunidad que forma parte de los pilares estratégicos" de la compañía."A diez años del inicio del desarrollo en Loma Campana -reseñó el ejecutivo- hemos logrado algunos conceptos que nos permiten acceder a otros desafíos para materializar en más corto tiempo y conocer la productividad de esta roca, pero la meta es alcanzar escala y factoría para traducir esos volúmenes en un negocio rentable".pero otros factores hacen que con buen diseño de estimulación se puede acceder a buenos volúmenes comerciales.Si se toma como referencia lo ocurrido en Vaca Muerta, se destaca que la productividad de los pozos horizontalesEn este sentido,, destacó "los desafíos logísticos de operar en la cuenca por cuestiones climáticas, geográficas y geológicas con una roca no tan productiva como Vaca Muerta que es top tres del mundo lo que va a requerir una estrategia que ataque a la baja los costos en el desarrollo"."Esa experiencia en el shale neuquino y de nuestro socio son un apalancamiento muy importante para Palermo Aike, que va a requerir el compromiso de todos los actores de la industria, la provincia dueña del recurso, los sindicatos, las compañías de servicios y las operadoras".Ya pensando en un eventual desarrollo masivo,CGC, explicó Cevallos,, ductos para la evacuación de gas y petróleo, la operación de puertos para la exportación a partir de un mercado interno desde Bahía Blanca hacia abajo que quedó descalzado de Vaca Muerta.