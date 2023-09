Santa Fe elige gobernador, intendentes y legisladores

Abrieron los comicios en Santa Fe para elegir gobernador, intendentes y legisladores.

Qué eligen los ciudadanos

Las elecciones para gobernador en la provincia de Santa Fe comenzaron a las 8 de este domingo en una jornada fría y soleada, en unos comicios en los que también se elegirán intendentes y legisladores provinciales., del frente Unidos, que integran 15 partidos de la oposición, desde el socialismo hasta el macrismo, aparece como el candidato a imponerse en base al resultado de las PASO del 16 de julio.En tanto,, candidato del oficialismo provincial, surge como el principal candidato a competir por la gobernación.De las PASO del 16 de julio surgieron cuatro fórmulas para gobernador y vice: Lewandowski y Silvina Frana por Juntos Avancemos, Pullaro y Gisela Scaglia por Unidos para Cambiar Santa Fe, Edelvino Bodoira y Nora Sánchez por Viva la Libertad, y Carla Deiana y Mauricio Acosta por el Frente de Izquierda y los Trabajadores.En esas primarias, Unidos para Cambiar Santa Fe, el frente del que emergió Pullaro, había obtenido el 63,05 por ciento de los votos totales, mientras Juntos Avancemos el 27,93 por ciento.que no puede ser reelecto porque la Constitución santafesina no lo contempla, encabeza la lista de diputados provinciales del peronismo.La elecciónComo la Constitución provincial no permite la reelección, la intención de Perotti es obtener una banca como diputado provincial para reeditar lo hecho por sus antecesores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, quienes dejaron el Sillón del Brigadier López y pasaron a presidir la Cámara baja., con Perotti a la cabeza de la del oficialismo, que fue la más votada en términos individuales, y la socialista Clara García al frente de la del frente opositor, que en conjunto obtuvo un mayor porcentaje en las PASO.Además, son primeros en sus nóminas Amalia Granata (Unite), Juan Domingo Argañaraz (Viva la Libertad), Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación), y Carlos Del Frade (Frente Amplio por la Soberanía).En la provincia de Santa Fe se utiliza desde 2011 la boleta única de papel, con lo cual, que comenzaron a constituirse antes de las 8.En Rosario se vislumbra una elección de antemano pareja entre el intendente radical Pablo Javkin, que va por un nuevo mandato, y el candidato de Ciudad Futura Juan Monteverde, que integra un frente de centroizquierda.En cuanto a la ciudad de Santa Fe, los votantes podrán optar entre cuatro propuestas, entre ellas la más votada en las PASO que lidera el médico Juan Pablo Poletti, sorpresivo vencedor del actual intendente Emilio Jatón.Además, Ignacio Martínez Kerz es el candidato que representará al peronismo orgánico, en tanto Federico Fulini (Proyecto Futuro), también de origen en el PJ, y Ramón Fratte (Viva la Libertad), completan la oferta.