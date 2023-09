La película "Trenque Lauquen" se impuso en el Festival de la provincia de Buenos Aires

Trenque Lauquen - Official Trailer

Todos los premios del Ficpba

Competencia Internacional de largometrajes de Ficción



MEJOR PELÍCULA: Trenque Lauquen, de Laura Citarella (Argentina)



MEJOR DIRECCIÓN: Laura Citarella, por Trenque Lauquen (Argentina)



MEJOR GUIÓN: Coral Cruz (española), por El castigo (Chile-Argentina)



MEJOR ACTRIZ: Antonia Zegers (chilena), por El castigo (Chile-Argentina)



MEJOR ACTOR: Cesar Bordón (argentino), por Carbón (Brasil-Argentina)



MEJOR FOTOGRAFÍA: Sviatoslav Bulakovskyi, por Klondike (Ucrania-Turquía)



MEJOR ARTE Y VESTUARIO: Lorena Ventimiglia y Ana Casariego (Arte) y Julieta López Acosta (vestuario) por Bill 79 (Argentina)



MEJOR MONTAJE: Maryna Er Gorbach (Ucrania), por Klondike (Ucrania-Turquía)



MEJOR DISEÑO SONORO: Tiago Cardoso y Dinis Henriques, por Mendirek (Turquía)



MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Gabriel Chwojnik, Ramiro García Morete y Lautaro Barceló por Trenque Lauquen (Argentina)



ACTRIZ REVELACIÓN: Thea Ehre, por Till the end of the night (Alemania)



ACTOR REVELACIÓN: Jean de Almeida Costa, por Carbón (Brasil-Argentina)







Competencia Internacional de largometrajes de Documental



MEJOR DOCUMENTAL: Sebastián Moro, el caminante, de María Laura Cali (Argentina-Bolivia)



MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: Ciudad a la espalda, de Paola Rodas Ziadé (Ecuador)



MEJOR GUION: Ulises de la Orden por El juicio (Argentina)



MEJOR DIRECCIÓN: Robin Dimet, por Sami's Odysseys (Francia)



MEJOR FOTOGRAFÍA: Manuel Abramovich por Pornomelancolía (Argentina-Brasil)



MEJOR DISEÑO SONORO: Valeria Fernández y Gabriel Real por Clorindo Testa (Argentina)



MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Gabriel Chwojnik, por Clorindo Testa (Argentina)







Competencia Internacional de Cortometrajes



MEJOR CORTOMETRAJE: Big Bang, de Carlos Segundo (Brasil-Francia)



MEJOR DIRECCIÓN: Sharon Lockhart por Eventide (Estados Unidos)



MEJOR FOTOGRAFÍA: Arturo Maciel por Nostalgia para el lago (Paraguay-Argentina)



MEJOR DISEÑO SONORO: Bulan Sepi (Media luna) (Malasia)



MEJOR MÚSICA ORIGINAL: Bulan Sepi (Media luna) (Malasia)



PREMIO A LA INNOVACIÓN ARTÍSTICA: Aribada, de Simon(e) Jaikiriuma Paetau



MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO A LA MEJOR ACTUACIÓN: Isabella Mejía por Mi playa privada (Perú)







Competencia Ventana Bonaerense de Largometrajes de Ficción y Documental



MEJOR FICCIÓN: La Barbarie, de Andrew Sala



MEJOR DOCUMENTAL: Cruzar el muro, de Fabio Vallarelli y Mercedes Escusol



MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: Sean Eternxs, de Raúl Perrone



MEJOR DIRECCIÓN DE FICCIÓN: Andrew Sala, por La Barbarie



MEJOR DIRECCIÓN DE DOCUMENTAL: Fabio Vallarelli y Mercedes Escusol, por Cruzar el muro



PREMIO A LA INNOVACIÓN ARTÍSTICA EN DOCUMENTAL: Avompla, antes de Navidad, de Adriana Lewczuk







Competencia Maratón de Cortos Ventana Bonaerense



MEJOR CORTOMETRAJE: A través de mí, cruzo las fronteras de su memoria, de Daniela Silicz



MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO: Gigante en la llanura, de Conrado Taina



MEJOR DIRECCIÓN: Iván Bustinduy, por Carga animal